Arsenal: Mikel Arteta répond à Pierre Emerick Aubameyang

Dans une vidéo qui a récemment été publiée sur Youtube, Pierre Emerick Aubameyang critiquait ouvertement son ancien Coach à Arsenal Mikel Arteta. Ce dernier a répondu à l’attaquant gabonais en conférence de presse.

De passage dans une vidéo Youtube réalisée par A Jewellers et publiée dimanche dernier, Pierre-Emerick Aubameyang s’en est pris à son ancien entraîneur à Arsenal, Mikel Arteta. «Pour gérer des gros caractères ou des gros joueurs, Arteta ne peut pas s’en occuper. Il a besoin de jeunes joueurs, ils ne disent rien, ils écoutent», a ainsi lâché l’actuel attaquant de Chelsea.

En conférence de presse avant le déplacement des Gunners à Bodo/Glimt en Ligue Europa, Mikel Arteta n’a pas manqué de réagir aux propos de son ancien joueur, sans pour autant citer le nom d’Aubameyang. « Les gens sont libres de discuter de ce qu’ils veulent. Je n’ai jamais été dans un meilleur vestiaire (que cette saison): plus agréable, plus travailleur, une meilleure relation entre le personnel et les joueurs et c’est un plaisir absolu en tant qu’entraîneur de faire partie de ce groupe« , a affirmé le technicien espagnol des propos relayés par le Daily Mail.

Une réponse qui semble vouloir relativiser les propos de PEA. D’ailleurs, Pierre-Emerick Aubameyang avait lui-même pris la parole, après la publication de la vidéo, pour désamorcer le conflit: « Sachez qu’il y a une vidéo qui a été enregistrée juste après mon arrivée au Barça. À l’époque, j’avais encore beaucoup de mauvais sentiments en moi. Arsenal fait de grandes choses cette saison et je souhaite bonne chance à tous mes anciens, mais pas le 6 novembre« .

Le 6 novembre est la date du match de Premier League entre Chelsea et Arsenal. Ce seront les grandes retrouvailles pour Mikel Arteta et Pierre Emerick Aubameyang.