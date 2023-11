Arsenal-Lens: les onze entrants des deux équipes

Arsenal affronte Lens ce mercredi soir en cinquième journée des phases de groupe de la Ligue des champions. Les compos officielles des deux équipes sont tombées.

La Ligue des champions se poursuit ce mercredi avec un choc entre Arsenal et Lens. Un match comptant pour la cinquième journée des phases de poule. En tête du classement, les Gunners ont besoin d’une victoire pour valider leur ticket pour les huitièmes de finale. Derniers au classement, les Sang et Or doivent éviter la défaite pour rester dans la course à la qualification à la phase à élimination directe.

Pour ce match, Mikel Arteta aligne son équipe type, Tomiyasu prend la place de White au poste de latéral droit. Pour le reste c’est du grand classique, mis sur le banc le weekend dernier en championnat, Havertz retrouve une place de titulaire. De son côté, Franck Haise mise sur un système 3-4-2-1, avec Gradit, Danso et Medina en défense. Préféré à Thomasson, Fulgini prend la pointe de l’attaque, assisté de Sotoca et Wahi.

Les compositions officielles:

Arsenal : Raya – Tomiyasu, Saliba, Gabriel, Zinchenko – Rice, Odegaard ©, Havertz – Saka, G.Jesus, Martinelli.

Lens : Samba © – Gradit, Danso, Medina – Frankowski, Mendy, Abdul Samed, Haïdara – Sotoca, Wahi, Fulgini.