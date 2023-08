Arsenal: le flop Nicolas Pépé annoncé en Arabie Saoudite

-Publicité-

Nicolas Pépé pourrait filer en Arabie Saoudite alors que l’attaquant ivoirien est banni par Arsenal qui cherche à le liquider cet été. Deux clubs saoudiens seraient dernièrement venus aux nouvelles pour l’Eléphant.

Alors qu’il a dernièrement refusé une offre du club turc de Besiktas, Nicolas Pépé pourrait prendre la direction de l’Arabie Saoudite. L’attaquant ivoirien est sur les tablettes de deux clubs saoudiens selon les informations de L’Equipe.

Un seul nom a filtré pour l’instant. Il s’agit notamment d’Al-Fateh. A en croire le média français, les deux pensionnaires de la Saudi Pro League se sont concrètement positionnés pour le joueur arrivant en fin de contrat l’année prochaine.

Une carrière gâchée

Irrésistible à Lille lors de la saison 2018-2019, Nicolas Pépé semble avoir perdu son talent depuis son transfert à Arsenal. Pas épargné par les blessures, l’Eléphant ne s’illustre que par de piètres prestations lors de ses rares apparitions.

Les interminables prêts du joueur de 28 ans n’ont pas non plus arrangé la situation du natif de Mantes-la-Jolie qui n’a pas trouvé de preneur. Ses 6 buts en 19 apparitions la saison dernière à Nice n’avaient tout simplement pas convaincu les Aiglons qui l’ont renvoyé à Londres au terme de son bail. L’attaquant ivoirien va visiblement quitter Arsenal avec un bilan médiocre de 27 buts et 21 assists en 112 apparitions avec les Gunners.

