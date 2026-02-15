Arsenal élimine Wigan Athletic 4-0 en 1/16 de FA Cup

Arsenal a balayé Wigan Athletic dimanche, s’imposant 4-0 lors des seizièmes de finale de la FA Cup. Les Londoniens ont transformé la rencontre en une affaire réglée très rapidement, enchaînant des actions tranchantes et une finition clinique pour s’assurer une place au tour suivant.

Le rythme imposé par les Gunners dès les premières minutes a mis Wigan en grande difficulté. Noni Madueke a débloqué la situation peu après l’heure de jeu initiale (11e), puis Gabriel Martinelli a creusé l’écart quelques instants plus tard (18e) en profitant d’une défense en déséquilibre. La partie a basculé encore davantage lorsque Jack Hunt a malencontreusement détourné le ballon dans ses propres buts à la 23e minute.

La série a été complétée par Gabriel Jesus, qui a converti à la 27e minute une belle action collective, scellant ainsi le succès londonien avant la mi-temps. Ce quatrième but a témoigné de la supériorité technique et de la cohésion du collectif d’Arsenal sur le terrain.

Maîtrise et contrôle jusqu’au coup de sifflet final

Après cette entame tonitruante, Arsenal a souverainement géré son avance sans se mettre en danger inutilement. Wigan a tenté de réagir, mais s’est heurté à une organisation défensive solide et à une attaque toujours capable d’accélérer quand il le fallait. Le reste du match a été marqué par une gestion tranquille des débats par les visiteurs, qui quittent la pelouse avec une qualification logique pour les huitièmes de finale.

Cette performance, construite sur des transitions rapides et une efficacité devant le but, offre aux joueurs de Mikel Arteta l’occasion de préparer sereinement la suite de la compétition, tout en envoyant un message fort quant à leur forme du moment.