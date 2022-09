« Arrêtez de me harceler », Eunice Zunon sort de ses gonds

A une semaine de son spectacle, l’humoriste ivoirienne Eunice Zunon est montée au créneau pour mettre en garde ses détracteurs contre toutes les formes de harcèlement dont elle est victime depuis sa séparation avec son ex compagnon, le rappeur camerounais Ténor.

Depuis sa bagarre avec Ténor, Eunice Zunon fait objet de vives critiques sur les réseaux sociaux. Considérée comme la pierre à abattre pour avoir été violente avec son ex chéri, la web humoriste a brisé le silence indiquant qu’elle en a marre des commentaires et conseils désobligeants.

A l’en croire, soit, on lui demande de s’effacer des réseaux, soit on lui reproche de se faire rare. Ne sachant plus comment satisfaire les internautes, qui lui demandent une chose et son contraire, Eunice Zunon n’a pas pu s’empêcher de crier son ras le bol dans un live titré « Arrêtez de me harceler ».

« Vous avez quel problème? Vous avez quel souci? Ce que vous faites deux jours là, on appelle ça du harcèlement. Vous me harcelez. Vous vous plaignez de quoi au fait? Je ne comprend pas. Je travaille, vous vous plaignez. Je fais publicité de mon spectacle, vous vous plaignez. J’apparais , vous vous plaignez. Je disparais, vous vous plaignez. Finalement, vous vous plaignez de quoi ? Depuis je réfléchis, j’essaye de vous comprendre« , a déclaré Eunice Zunon dans un direct sur sa page Facebook le dimanche 18 septembre 2022 au petit matin.

« Je ne vous comprend plus »

A l’en croire, elle fait l’effort de ne pas décevoir ses fans en faisant ce qu’ils lui demandent mais dit-elle, « dans cette réflexion là, j’essaye de regardez un peu ce que vous pensez, avant de pouvoir poser les actes sur les réseaux aussi. Je prends en compte vos pensées, Vos manières de voir… Mais je ne vous comprend plus. Dîtes-moi aujourd’hui, vous voulez quoi à la fin?« .

« Tantôt , vous dîtes que je fais trop la belle. Ecoutez moi bien, être comédienne ou humoriste n’exclut pas le fait que tu dois être une belle femme. Ce n’est pas parce que je suis humoriste que je ne suis plus jolie, ou que je ne suis plus une femme« , a-t-elle fustigé.

A noter que Eunice Zunon a déjà tourné la page de son ex Ténor et se concentre désormais sur ses activités. Son prochain spectacle est prévu pour le dimanche 25 septembre 2022.