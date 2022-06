«Arrêtez de diffuser de fausses nouvelles à mon sujet», la star nigériane Portable avertit ses détracteurs

L’artiste nigérian « Wahala » Portable a averti ses détracteurs de cesser de diffuser de fausses informations à son sujet.

Il y a quelques jours, la police de l’État d’Ogun a demandé au chanteur Portable de se présenter pour un interrogatoire sur l’incitation à la violence ou le risque d’être arrêté après avoir été vu dans une vidéo virale demandant à ses acolytes de battre sans pitié son ancien associé DJ Chicken. Le musicien, dans la vidéo, a placé une main sur les épaules de son ancien associé et l’a accusé d’avoir envoyé un message à sa femme lui conseillant de faire tabasser Portable.

Dans un message sur ses comptes sociaux, la star nigériane a averti les blogueurs, reprenant notamment le nom de l’un d’entre eux, d’arrêter de diffuser de fausses nouvelles à son sujet. « Arrêtez de répandre de fausses nouvelles à mon sujet, ça suffit. À ces blogueurs qui diffusent mes fausses nouvelles, vous êtes prévenus », a posté le musicien.

De son vrai nom Habeeb Okikiola, Portable est le nouveau visage de la scène rap indigène nigériane. Le rappeur, chanteur et auteur-compositeur né Yoruba est connu dans l’industrie sous le surnom de Portable Omolalomi. L’artiste qui fait de la musique depuis un certain temps maintenant, a récemment décroché l’or lorsqu’il s’est associé à Poco Lee et Olamide sur le single à succès, Zazuu Zeh.