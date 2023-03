Arrestation d’Ousmane Sonko: les tensions politiques se renforcent au Sénégal

Ousmane Sonko, leader du parti d’opposition Pastef, a été arrêté par les forces de l’ordre alors qu’il se rendait au tribunal pour son procès en diffamation face à Mame Mbaye Niang. Cette arrestation suscite de vives tensions politiques au Sénégal.

Les tensions politiques se sont accentuées au Sénégal avec l’arrestation d’Ousmane Sonko, l’un des principaux leaders de l’opposition. Les forces de l’ordre ont interpellé le chef de Pastef alors qu’il se rendait au tribunal pour son procès en diffamation face à Mame Mbaye Niang.

Selon nos informations, Ousmane Sonko a refusé de suivre l’itinéraire prévu pour son déplacement et a tenté de rallier le tribunal par un autre chemin. Les gendarmes ont alors procédé à son arrestation et l’ont conduit dans un véhicule blindé.

Cette arrestation a provoqué la colère des partisans d’Ousmane Sonko, qui se sont rassemblés devant le tribunal pour protester contre cette mesure. Les manifestations semblent vouloir dégénérer en affrontements avec les forces de l’ordre.

La situation reste tendue et de nombreux observateurs craignent que les traitements violents infligés à Ousmane Sonko n’entraînent une nouvelle vague de violences politiques dans le pays, déjà marqué par une forte polarisation entre le pouvoir et l’opposition.

Cette arrestation au cours de laquelle, Ousmane Sonko a été malmené, d’après la presse locale, intervient dans un contexte de tension croissante entre le gouvernement et l’opposition, qui dénoncent notamment la gestion de la crise sanitaire liée à la Covid-19 et les restrictions imposées par les autorités.

Ousmane Sonko violenté

Fin février, Ousmane Sonko a dénoncé son arrestation violente et annoncé une plainte contre« tous les acteurs qui sont mêlés à ces exactions qu’on a subies ».

En effet, alors qu’il revenait du procès pour diffamation dans lequel il est accusé par le ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang, un procès qui a d’ailleurs été renvoyé à ce jeudi 16 mars 2023, Ousmane Sonko a subi une violence de la part des hommes en uniforme.

« Les forces de défense et de sécurité ont exercé une violence inédite, inouïe et gratuite contre ma personne et ma voiture. Le monde entier a vu des forces de l’ordre casser la vitre de ma voiture, forcer les serrures pour m’extraire de force et me conduire chez moi à bord d’un de leur fourgon blindé. Une attitude que rien ne justifie. Avec tout le dispositif qu’ils avaient, ils pouvaient escorter notre cortège sans grabuges », a rappelé Ousmane Sonko qui a été conduit à son domicile par les forces de l’ordre après avoir été sorti de force de son véhicule.