Arrestation de Peter 007: la coach Hamond Chic donne sa version des faits et accuse Life TV

Accusée d’avoir orchestré l’arrestation de Peter 007, la coach Hamond Chic a répondu à ses détracteurs et livre Life TV comme unique responsable.

La coach Hamond Chic ne supporte plus le poids de la responsabilité de l’arrestation de Peter 007 qui séjourne en prison depuis bientôt un mois. Accusée d’être complice de l’emprisonnement de l’ex compagnon d’Emmanuelle Keita, Hamond Chic a attendu la fin de la deuxième saison de l’émission Allô caviar pour donner sa version des faits.

Selon elle, même si Allô Caviar est son concept, c’est Life TV qui a la responsabilité de contacter les invités de l’émission. « Quand on m’a annoncé l’arrivée de Peter, je savais qu’il devait arriver, mais avant même qu’il n’arrive, je n’étais pas pour, mais c’est la télé ; la télé, c’est comme ça, on dit tes émotions, tu les mets de côté et la télé, c’est une autre réalité. Vous avez vu que le jour même de l’émission, je n’ai pas publié l’affiche de Peter. Pourquoi je publie l’affiche de tout le monde et lui, je n’affiche pas son affiche ? Parce que je n’étais pas pour, je ne voulais pas de lui sur mon plateau…’’, a expliqué Hamond Chic.

Elle indique avoir respecté les exigences de sa hiérarchie : « C’est la télé, je suis obligée de faire ce qu’on me demande…. ». , a-t-elle souligné.

Peter 007 déposé en prison

Arrêté mardi 29 décembre nuit à son hôtel à Abidjan, l’ex-fiancé d’Emmanuelle Kéita est accusé d’avoir faire l’apologie de coup d’Etat par voie électronique alors qu’il était en exil en France.

Son arrestation a été opérée deux jours après son retour en Côte d’Ivoire, par des agents de la Brigade de Recherche en Côte d’Ivoire pour justifier ses propos. Mais Peter semblait déjà sur ses gardes puisqu’il a évoqué le sujet sur l’émission Allô Caviar de Life TV le lundi 28 novembre 2022.

« Je tenais à remercier les autorités ivoiriennes, parce qu’avec tout ce qui s’est passé, connaissant ma position, je suis venu à Abidjan sans m’inquiéter. Ce n’est pas parce que je suis un Django ou un dur. C’est juste que j’ai vue que la réconciliation est vraiment en marche. Et je souhaite que cette réconciliation soit vraie. Donc, j’aimerais remercié le président Alassane Ouattara pour tout ce qu’il fait », avait-il déclaré en direct sur l’émission Allô Caviar.