Ariel Sheney dans le cinéma ? Le chanteur ivoirien dévoile ses talents d’acteur

Le chanteur du coupé décalé Ariel Sheney fait son entrée dans le 7è art en surprenant ses fans avec ses talents d’acteur chaleureusement accueillis par les internautes.

Après deux ans de silence sur sa carrière musicale, Ariel Sheney signe son retour avec sa grande entrée dans l’arène du 7ème art à travers une série produite par une télé ivoirienne.

Selon les informations, l’ex poulain de DJ Arafat , Ariel Sheney apparaîtra bientôt sur le petit écran dans une série produite par une télé ivoirienne. Même si le chanteur n’a pas donné plus d’informations sur sa page Facebook, il est tout de même clair que ce projet fait partie des raisons de son absence au devant de la scène musicale.

Ariel Sheney et le coupé décalé

Ariel Sheney est né d’un père Pasteur qui lui a rendu difficile le choix de carrière artistique. En 2010, l’artiste intègre l’orchestre de la RTI sur l’émission podium en tant que pianiste. C’est lors de cette aventure qu’il a rencontré feu DJ Arafat qui le sollicite ensuite pour son 1er concert au palais de la culture.

Par la suite Ariel Sheney se retrouve au Togo après la crise post-électorale où il développe ses talents d’arrangeurs. A l’occasion d’un concert au Togo, Arafat retrouve Ariel qu’il avait perdu de vue depuis son concert au palais de la culture et lui propose de rentrer au pays. C’est ainsi qu’a démarré la carrière d’Ariel dans la yorogang où il était l’arrangeur principal. Mais très tôt, le jeune artiste décide de tester ses capacités et débute ainsi sa carrière musicale.

Clash entre Ariel Sheney et DJ Arafat

Il n’en fallait pas plus pour que son mentor feu DJ Arafat se sente trahi et leurs relations se dégradent de plus en plus. Pour apaiser les tensions, le poulain décide de faire des excuses publiques à Feu Arafat DJ.

Le duo était en train de recoller les morceaux quand Ariel Sheney lance son single ‘AMINA’ qui déclenche un autre clash sans précédent. A l’époque, Arafat et son filleul étaient devenus des rivaux sur la scène musicale jusqu’au décès tragique du roi du coupé décalé.