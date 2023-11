Ariel Sheney arrive: découvrez cet aperçu exclusif du making of de son tube « Digba Moteur » (vidéo)

- Publicité-

Ariel Sheney, l’artiste ivoirien tant apprécié, est de retour avec un tout nouveau tube intitulé « Digba Moteur ». BENIN WEB TV vous offre un aperçu exclusif du making of de ce morceau tant attendu !

Malgré une année difficile marquée par des difficultés et l’impossibilité de sortir, Ariel Sheney n’a jamais baissé les bras. Grâce à sa foi inébranlable en Dieu, il a su garder le cap et continuer à travailler sur de nouveaux projets.

Le making of de « Digba Moteur » qui sort ce samedi, plonge les mélomanes dans les coulisses du processus créatif de cette chanson entraînante. On peut y voir Ariel Sheney en plein enregistrement, entouré de son équipe de production talentueuse. L’ambiance est électrique et chaque membre apporte sa touche personnelle pour rendre ce morceau unique.

Ce making of est une véritable ode à la créativité et au talent d’Ariel Sheney. On peut ressentir toute son énergie et sa passion à travers chaque séquence. La vidéo nous offre un aperçu des heures de travail acharné qui ont été nécessaires pour donner vie à cette chanson.

Alors, restez à l’affût ! « Digba Moteur » d’Ariel Sheney arrive bientôt et promet d’être un véritable succès qui ne laissera personne indifférent.