Argentine: Messi évoque son accrochage avec Weghorst lors du Mondial 2022

Dans une interview sur le podcast Perros de la Calle, Lionel Messi est revenu sur les insultes qu’il a adressées à Wout Weghorst, après le quart de finale de la Coupe du monde 2022, remporté par l’Argentine contre les Pays.

Lors de la dernière Coupe du monde, qui a eu lieu au Qatar, l’Argentine et les Pays-Bas se sont affrontés en quarts de finale. Dans une rencontre à rebondissement, les Argentins ont décroché leur ticket pour le tour suivant aux tirs au but. Le duel s’était surtout déroulé sous haute tension, avec pas moins de 16 cartons jaunes et un rouge distribués par l’arbitre du match. Les acteurs du choc ne se sont pas arrêtés là et ils ont continué à s’échapper dans les vestiaires.

C’est ainsi que Lionel Messi a été surpris en train d’insulter le buteur néerlandais Wout Weghorst, alors que ce dernier attendait simplement pour échanger son maillot avec celui de la Pulga. « Qu’est-ce que tu regardes, idiot ? Va là-bas ! », lui a adressé l’attaquant du PSG. Interrogé à ce sujet sur le podcast Perros de la Calle, le champion du monde 2022 a avoué qu’il regrettait son attitude.

«Je n’y ai pas réfléchi, c’est sorti tout seul sur le moment. Je savais tout ce qui avait été dit avant le match, ce qu’il (Van Gaal) avait dit. Certains de mes coéquipiers m’ont même dit « Tu as vu ce qu’il a dit », exprès. Eh bien, maintenant que tout est fini, j’avoue que je n’aime pas ce que j’ai fait, je n’aime pas les « casse-toi » et tout ça. Mais bon, ce sont des moments avec beaucoup de tension, de nervosité et tout se passe très vite. Vous réagissez, mais rien n’était prévu. C’est arrivé comme ça. Je n’aime pas laisser cette image de moi, mais ce sont des choses qui arrivent», a avoué le capitaine de l’Albiceleste.

Ce Chapitre est-il donc définitivement fermé? Si Lionel Messi semble vraiment regretter ses propos, il ne s’est toutefois pas excusé auprès de Wout Weghorst, qui avait été particulièrement déçu par l’Argentin.