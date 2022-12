Argentine: Lionel Scaloni défend Kylian Mbappé

Critiqué dans l’hémisphère sud surtout en Argentine pour ses propos sur la différence de niveau entre le foot européen et sud-américain, Kylian Mbappé a reçu le soutien de Lionel Scaloni qui a pris la défense de l’attaquant français.

« L’avantage que nous avons en Europe sur l’Argentine et le Brésil, c’est que nous jouons toujours des matchs de haut niveau ici. Maintenant, l’UEFA Nations League commence, par exemple, et quand nous arriverons à la Coupe du monde, nous serons prêts. L’Argentine et le Brésil dans cet aspect n’ont pas cela. En Amérique du Sud, le football n’est pas aussi avancé qu’en Europe. C’est pourquoi quand on regarde les dernières coupes du monde, ce sont toujours les européennes qui gagnent », lançait Kylian Mbappé en mai dernier lors d’une interview.

Une sortie qui avait été fustigée par l’ensemble des acteurs du foot sud-américain qui ont condamné les propos maladroits du crack bondynois. Et lors de la finale de la Coupe du monde 2022 (avant et après), remportée par l’Albiceleste qui s’offre le troisième titre de son histoire, l’attaquant français a été repris de nouveau par les Argentins qui se sont lâchés sans ménagement sur le buteur tricolor.

Tous….Non, pas Lionel Scaloni. Le sélectionneur de l’Argentine a pris la défense du buteur du PSG qu’il estime avoir été mal compris. « Le football sud-américain est de premier niveau. Les équipes sud-américaines sont de premier niveau, elles ont des joueurs qui jouent partout et il me semble que les propos de certains joueurs sont mal interprétés là-bas », a déclaré le technicien argentin, rapporté par Maxifoot.

« Quand Mbappé a dit ça, ses propos ont été mal interprétés pour moi, car il joue avec des coéquipiers sud-américains et il comprend très bien. C’est une question réglée. (…) Mais je pense qu’il y a des moments où il faut interpréter les mots et ne pas entrer dans la polémique, parce que je ne pense pas que ce soit ce qu’il voulait dire du tout », a ajouté le coach des champions du monde.

Muet depuis la finale où il est apparu en larmes au terme de la rencontre, Kylian Mbappé a simplement gribouillé un petit message sur ses comptes sociaux. « Nous reviendrons », a-t-il simplement écrit.