Argentine: Lionel Messi malade et incertain contre la Jamaïque

Selon les informations de Tyc Sports, Lionel Messi est enrhumé et incertain pour le match amical de l’Argentine contre la Jamaïque, comptant pour le dernier test de l’Albicéleste avant la Coupe du monde 2022.

Particulièrement en feu ces dernières semaines, Lionel Messi pourrait connaître un petit coup d’arrêt. En effet, actuellement avec la sélection argentine pour la trêve internationale de septembre, l’attaquant du PSG est enrhumé et incertain pour le dernier match amical de l’Albicéleste contre la Jamaïque dans la nuit de mardi à mercredi, selon Tyc Sports. Une rencontre qui fera office également de dernier test de préparation avant le début de la coupe du monde (20 novembre), pour les protégés de Lionel Scaloni.

Ce serait l’attaquant de Manchester City Julian Alvarez (22 ans) qui remplacerait Messi en cas de forfait. Pour rappel, l’Argentine avait déjà livré une première rencontre amicale contre le Honduras lors de la trêve en cours. Les argentins l’avaient emporté sur le score de 3-0, notamment grâce à une performance XXL de leur génie. En effet, Lionel Messi avait inscrit un doublé dans le match et s’était montré dans tous les bons coups, de très bons augure pour le Mondial 2022, où l’Argentine évoluera dans le groupe C, en compagnie de l’Arabie Saoudite, de la Pologne et du Mexique.

En ce début de saison, Lionel Messi se montre surtout en pleine forme avec le PSG. Il a déjà marqué 4 buts et délivré 7 passes décisives en Ligue 1. En conférence de presse, la Pulga a expliqué ses récentes bonnes performances: «Je me sens bien, j’ai passé un mauvais moment avant où je n’ai jamais réussi à me retrouver. Cette année, c’est différent, je suis arrivé plus à l’aise au club, dans le vestiaire et dans le jeu. Je me sens très bien et je me suis encore fait plaisir». L’Argentine n’a pas plus qu’à croiser les doigts pour qu’il garde ce niveau jusqu’au Qatar.