Argentine: Lautaro Martinez, « On a digéré » la défaite contre l’Arabie Saoudite

Présent en conférence de presse ce vendredi, Lautaro Martinez a confié que le faux pas de l’Argentine contre l’Arabie Saoudite, lors de la première journée du Mondial 2022, était déjà digéré.

L’Argentine effectuait ses débuts dans la Coupe du monde 2022, contre l’Arabie Saoudite mardi dernier. Et à la surprise générale, l’Albiceleste a été battue (1-2) par une équipe valeureuse saoudienne. Une contre-performance qui a bouleversé toute la sélection argentine ainsi que les supporters. Mais pour Lautaro Martinez, cet épisode est déjà digéré. «On avait beaucoup d’espoirs de commencer la compétition par une victoire. On a perdu sur des détails , on a fait des erreurs. Maintenant, on a digéré, on a bien analysé l’adversaire qui se présente», a déclaré l’attaquant de l’Inter Milan en conférence de presse.

Il s’est ensuite projeté sur le match contre le Mexique, que les coéquipiers de Lionel Messi devront remporter au risque de quitter la compétition dès la phase de poule. «On était tristes, touchés par le match contre l’Arabie saoudite. Mais on laisse ça derrière nous. Dans une Coupe du monde, on n’a pas le temps de s’appesantir. On va affronter un adversaire très difficile qu’on n’a pas affronté depuis longtemps. On ne pense qu’à gagner (…)

On était beaucoup à disputer notre premier match dans une Coupe du monde. Il y a de l’anxiété, des espoirs, les familles sont dans les tribunes, beaucoup de choses passent par la tête. Mais quand l’arbitre siffle le coup d’envoi, tu laisses ça derrière toi. On pense au positif, c’est important de rester calme car le Mexique est une équipe qui joue beaucoup avec le ballon aussi. On devra contrôler ça pour en tirer profit». Comme annoncé plus haut, l’Argentine affrontera le Mexique ce samedi à 10h (GMT+1), à l’occasion de la deuxième journée du groupe C.