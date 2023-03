Argentine: la liste de Scaloni pour affronter le Panama et Curaçao

Ce vendredi, le sélectionneur de l’Argentine Lionel Scaloni a dévoilé sa liste de joueurs retenus pour les rencontres amicales contre le Panama et Curaçao en mars. On y retrouve notamment la jeune pépite de Manchester United Alejandro Garnacho.

Le champion du monde en titre reprend du service. Quelques mois après la victoire face à la France en finale de la Coupe du monde 2022, la sélection argentine va faire son retour sur les pelouses en mars, à l’occasion de deux matches amicaux. Les coéquipiers de Lionel Messi affronteront d’abord le Panama, le 23 mars à Buenos Aires, avant de faire face à Curaçao, trois jours plus tard, à Santiago del Estero. Et, ce vendredi, le sélectionneur de l’Albiceleste, Lionel Scaloni a dévoilé son groupe de joueurs retenus pour ces deux échéances.

Sans surprise, on retrouve la plupart des éléments qui étaient au Qatar en fin d’année passée, notamment le capitaine Lionel Messi, son fidèle acolyte Angel Di Maria, le gardien de but Emiliano Martinez ou encore Rodrigo de Paul. Il y a tout de même quelques nouveaux convoqués. Absent au Qatar à cause d’une blessure Giovanni Lo Celso effectue son retour. Alejandro Garnacho, excellent ces dernières semaines avec Manchester United, est aussi appelé.

Le groupe de l’Argentine

#SelecciónMayor Lista de convocados para los dos amistosos ante Panamá y Curazao 📋🇦🇷



¡Qué placer verte otra vez! 😍 pic.twitter.com/dffcxNtQLY — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 3, 2023