Argentine : la justice demande aux États-Unis l’extradition de Nicolas Maduro

Les magistrats argentins ont officiellement sollicité, mercredi 4 février, la remise de Nicolás Maduro aux autorités américaines. Le président vénézuélien, selon les éléments rapportés, aurait été capturé à la suite d’une opération militaire conduite par les États-Unis et se trouverait actuellement détenu sur le territoire américain.

Le juge fédéral Sebastián Ramos a adressé aux États-Unis une requête d’extradition visant Nicolás Maduro Moros, afin que celui-ci puisse comparaître dans le cadre d’une instruction ouverte pour des faits qualifiés de crimes contre l’humanité. Le document ayant motivé cette démarche a été examiné par l’AFP, qui en a obtenu copie.

Cette initiative judiciaire s’inscrit dans le cadre du principe de compétence universelle inscrit dans la Constitution argentine, qui permet aux tribunaux du pays d’engager des procédures lorsque des infractions graves touchent l’humanité toute entière, indépendamment du lieu de commission.

Un précédent et la pratique argentine

Il ne s’agit pas d’une première démarche en ce sens: en 2024, une autre décision judiciaire en Argentine avait déjà abouti à une demande d’interpellation visant Nicolás Maduro dans le cadre de la même enquête. Les instances judiciaires argentines ont, par le passé, traité des dossiers internationaux comparables, portant notamment sur des accusations de génocide et de crimes contre l’humanité, en se fondant sur cette compétence élargie.

La transmission de cette demande d’extradition ouvre désormais une phase de coordination entre les autorités judiciaires et diplomatiques des deux pays. Le sort de la requête dépendra des procédures légales et des évaluations menées par les juridictions compétentes aux États-Unis, qui devront déterminer si les conditions formelles et substantielles pour une remise sont réunies.