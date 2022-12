Argentine-France: Lionel Messi s’offre un double record

Buteur ce dimanche dans le cadre de la finale de la Coupe du monde 2022 entre l’Argentine et la France, Lionel Messi s’est offert un double record légendaire.

Et si Lionel Messi était un vin? A 34 ans, la star argentine continue de battre des records. L’attaquant du PSG vient en effet de s’offrir deux nouveaux records dans sa carrière longue manche. Titulaire ce dimanche dans le cadre de la finale de la Coupe du monde 2022 entre l’Argentine et la France, le septuple Ballon d’Or est devenu le joueur le plus capé de l’histoire de la Coupe du monde avec 26 matchs disputés. La Pulga devance Lothar Matthäus (25), Miroslav Klose (24), Paolo Maldini (23) et Cristiano Ronaldo (22).

Mieux, le natif de Rosario est le premier joueur de l’histoire à avoir marqué en 8ème, en quart, en demi et en finale d’une Coupe du Monde. Buteur contre l’Australie, les Pays-Bas et la Croatie, l’ancien capitaine du Barça a également marqué face à la France cet après-midi.

Lionel Messi a en effet ouvert le score contre les Bleus. Un but précieux pour les Argentins dans cette rencontre grâce à une réalisation d’Angel Di Maria sur un contre-attaque rapide à la demi-heure de jeu. Et au vue de ce qu’ils produisent sur le stade Lusail, les hommes de Lionel Scaloni semblent bien partie pour décrocher leur troisième couronne dans cette compétition mondiale.