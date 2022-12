Argentine-France: le message fort de Zidane et Benzema aux Bleus avant la finale

Champion du monde 2018, Zinedine Zidane a envoyé un message fort aux Bleus, avant la finale du Mondial 2022 entre la France et l’Argentine. Forfait pour cause de blessure, Benzema a également soutenu son équipe nationale.

Un défi pour une troisième couronne. Auréolées de deux titres chacune, l’Argentine et la France s’affrontent ce dimanche après-midi pour le compte de la finale de la Coupe du monde 2022. Un match prévu à 16 heures (GMT+1) au stade Lusail. Vainqueurs de la compétition en 1998 et 2018, les Bleus sont en course pour un nouveau sacre et le deuxième consécutif. L’Argentine de son côté s’est offert le Graal en 1978 et 1986.

A quelques heures du coup d’envoi, les messages de soutien à l’un ou l’autre des candidats affluent de partout. Grand artisan du Mondial 1998 remporté par les Français, Zinedine Zidane s’est aussi allé de son mot. Et l’ancien entraîneur du Real Madrid a envoyé un message aux Bleus pour les encourager avant la finale.

« Jouer une finale de Coupe du Monde est un rêve d’enfant. Allons chercher cette troisième étoile ! Allez les Bleus ! », a-t-il indiqué sur son compte Instagram.

Écarté de la Coupe du monde à la dernière minute, Karim Benzema s’est également exprimé sur cette finale. Le Nueve, au cœur d’une polémique pour ses posts sur les réseaux sociaux, a encouragé ses compatriotes à aller chercher la troisième étoile. « C’est l’heure… tous ensemble. Vamonos. Allez les bleus », a-t-il écrit sur son compte Instagram.

Forfait pour cette coupe du monde en raison d’une blessure musculaire, Paul Pogba a également soutenu les Bleus à travers un beau message sur les réseaux sociaux de l’équipe de France. « Pour une deuxième fois en finale de Coupe du Monde. Et là, c’est la deuxième fois de suite. Je vous donne tout mon soutien, toute ma force. Et comme vous le savez : une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne », a déclaré le milieu de terrain de la Juventus.