Benin Web TV
LIVE

Argentine : début d’une grève générale contre la réforme du travail de Javier Milei

Une grève générale a été déclenchée jeudi 19 février en Argentine, marquant une nouvelle mobilisation nationale contre la politique du gouvernement. Il s’agit du quatrième mouvement de ce type depuis l’arrivée au pouvoir du président ultralibéral Javier Milei.

Ousmane Traoré SambaVoir tous ses articles
Le · MàJ le
Actus
330vues
Argentine : début d’une grève générale contre la réforme du travail de Javier Milei
Publicité
1 min de lecture
Google News

Une grève générale a été déclenchée jeudi 19 février en Argentine, marquant une nouvelle mobilisation nationale contre la politique du gouvernement. Il s’agit du quatrième mouvement de ce type depuis l’arrivée au pouvoir du président ultralibéral Javier Milei.

Le dispositif a pris effet à minuit, heure locale (03h00 TU), et doit s’étendre sur une période de vingt-quatre heures. Cette journée de protestation a été lancée à l’appel du principal syndicat du pays.

La grève intervient alors que les députés examinent en séance un projet de réforme du marché du travail, texte qui avait déjà obtenu l’approbation du Sénat.

Publicité

Au moment du démarrage du mouvement, les débats parlementaires se poursuivaient à la Chambre des députés, plaçant la contestation sociale au cœur d’une séquence politique et législative déterminante.

Articles liés

Pérou : José Maria Balcazar élu à la tête du Parlement et appelé à devenir président par intérimInde : Bill Gates annule son discours liminaire au sommet mondial sur l’IA après citation dans le dossier EpsteinLa Corée du Nord dévoile un lance-missiles capable de tirer des ogives nucléairesSoudan : UE, Royaume‑Uni et Canada dénoncent de possibles crimes de guerre ou crimes contre l’humanité
Merci pour votre lecture — publicité