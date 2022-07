Arafat victime de son amitié avec Sidiki Diabaté? Les troublantes révélations de Tina Glamour

Tina Glamour, mère de Dj Arafat a révélé dans une récente vidéo que son fils ne s’est plus retrouvé suite à une visite au Mali. Une accusation qui rejoint celle faite par Debordo Leekunfa au lendemain de la mort de DJ Arafat.

Après les révélations sur l’idylle entre Sidiki Diabaté et Carmen Sama et même la proximité très remarquée entre le chanteur malien et Rafna, Tina Glamour est montée au créneau pour crier son ras-le-bol vendredi dernier. Dans sa déclaration, la mère de DJ Arafat a insinué que DJ Arafat à délirer après son voyage au Mali.

» Tu n’es pas le parent de Rafna, quand je la lavais tu étais là? Pense à ta carrière et laisse l’enfant de Dj Arafat. Ma petite fille, tu ne vas pas jouer avec elle », a-t-elle lancé à Sikiki Diabaté avant de revenir sur le dernier voyage d’Arafat au Mali. « Quand mon fils est parti au Mali, la vidéo est encore là, il est parti au Mali, il est revenu, il ne s’est plus retrouvé. Tu vas faire la même chose avec Rafna ? Je t’interdis ça au nom de Jésus, je t’interdis ça aujourd’hui et je t’interdis ça dans 100 ans . .. », a-t-elle déclaré telle une bombe.

Tina Glamour donne raison à Debordo

Tina Glamour va plus loin en évoquant la relation amoureuse entre Sidiki Diabaté et Carmen Sama : « tu n’es personne, tu n’es pas le père de Rafna, tu l’exposes là, tu sais qu’elle est petite ? Avant que tu ne viennes donner ta merde d’un million là, il y a des gens qui ont aidé. Si vous avez vos problèmes sexuels à régler avec Miss Yao, ce n’est pas Carmen Sama, c’est Miss Yao, ça n’engage que vous. Ça ne me regarde pas », a-t-elle indiqué dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

Comme elle, le chanteur ivoirien Debordo Leekunfa n’a jamais apprécié Sidiki Diabaté. Mieux, il a toujours invité le chef de la yorogang à fait attention à ses fréquentations avec le fils de la kora. »Savez-vous pourquoi je ne voulais pas qu’Arafat marche avec Sidiki Diabaté? C’est parce que ce dernier est dans des pratiques occultes. Et comme il a eu des disques d’or et de platine, Arafat dj était tellement envieux, qu’il s’est accroché à lui afin qu’il le mette dans le même réseau mystique que lui. Mais qu’ont-ils fait? Ils ont fait un échange d’aura. Ils ont récupéré l’aura de mon frère et ils lui ont donné un aura de la défaite et du déclin. Et comme Arafat voulait un disque d’or, ils sont venus lui donner cela en mode foutaise », avait dénoncé debordo au lendemain de la mort de DJ Arafat.