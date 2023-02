Arabie Saoudite: Ronaldo « rend les matchs d’Al Nassr plus difficiles »

Débarqué cet hiver en Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo bouscule déjà les habitudes à Al Nassr où la présence du Portugais rend les matchs du club encore plus difficiles, selon son coéquipier Luis Gustavo.

Parti de Manchester United en novembre dernier, Cristiano Ronaldo a signé à Al Nassr. Le Portugais s’est engagé pour trois saisons avec le club saoudien avec un salaire annuel de 200 millions d’euros. Un bail très juteux pour le quintuple ballon d’or qui débarque dans un championnat de niveau inférieur.

Et forcément, l’effet CR7 s’est fait ressentir avec l’équipe du golfe persique qui a repris les rênes de la Saudi Pro league et la star lusitanienne qui a marqué son premier but avec les siens, sur penalty lors de la 15e journée face à Al Fateh.

Tout n’est cependant pas rose pour l’écurie qatarie, du moins pour ses joueurs. La présence de la star lusitanienne bouscule déjà la petite vie tranquille menée jusqu’ici par ses coéquipiers. Comme le témoigne l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Luiz Gustavo, Ronaldo complique la tâche pour ses partenaires.

« La présence de Cristiano Ronaldo incite ses adversaires à battre le leader du championnat. Sa présence rend nos matchs plus difficiles. Les équipes adverses essaient de jouer de leur mieux contre lui », a-t-il déclaré selon des propos rapportés par le Daily Mail, avant de poursuivre:

« Cristiano motive tout le monde. Sa présence garantit un grand avantage à notre groupe, car nous apprenons de lui tous les jours, étant donné les grandes qualités techniques et physiques qu’il possède. Cristiano Ronaldo a été créé pour relever des défis, et il y parvient toujours. Il a déjà marqué son premier but et il a donc enlevé la pression. » Des mots qui feront certainement plaisir au Portugais.