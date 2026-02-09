Arabie saoudite : Huit pays musulmans condamnent les décisions israéliennes visant à imposer une souveraineté sur la Cisjordanie

Dans un texte rendu public, les chefs de la diplomatie de l’Arabie saoudite, de l’Égypte, de la Turquie, du Qatar, de la Jordanie, des Émirats arabes unis, de l’Indonésie et du Pakistan ont exprimé une condamnation sans équivoque des mesures prises par Israël visant à étendre sa souveraineté sur la Cisjordanie.

Dans un texte rendu public, les chefs de la diplomatie de l’Arabie saoudite, de l’Égypte, de la Turquie, du Qatar, de la Jordanie, des Émirats arabes unis, de l’Indonésie et du Pakistan ont exprimé une condamnation sans équivoque des mesures prises par Israël visant à étendre sa souveraineté sur la Cisjordanie.

Les ministres réunis ont jugé ces initiatives contraires au droit international et ont dénoncé leur nature unilatérale, estimant qu’elles cherchent à modifier le statut juridique d’un territoire occupé. Leur communiqué souligne la gravité de démarches qui, selon eux, portent atteinte aux droits des populations concernées.

Les signataires mettent en garde contre les répercussions politiques et sécuritaires de telles décisions, qui risquent d’envenimer la situation sur le terrain et de rendre plus difficile toute reprise des négociations en vue d’une solution durable.

Publicité

Appel aux acteurs internationaux