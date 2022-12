Arabie Saoudite: Al Nassr refroidit Cristiano Ronaldo

Le président d’Al-Nassr, Musli Al-Muammar, a réagi aux rumeurs concernant l’accord entre Cristiano Ronaldo et le club d’Arabie Saoudite pour le transfert du Portugais. Et le dirigeant saoudien a battu en brèche ces allégations.

Le président d’Al-Nassr, Musli Al-Muammar, reste discret sur la possibilité d’emmener Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite. Le joueur de 37 ans a été fortement lié à un déménagement au Moyen-Orient après sa sortie controversée de Manchester United en novembre. Les Red Devils ont confirmé que Ronaldo avait quitté le club par consentement mutuel après son interview explosive avec Piers Morgan, où Ronaldo a taclé sans ménagement les Glazers et Erik ten Hag.

Depuis cette sortie, les options de Ronaldo de trouver un nouveau point de chute ont régulièrement diminué. Le Bayern Munich et le Real Madrid ont tour à tour refusé l’accès de leur écurie au quintuple Ballon d’Or et le PSG a clairement dit non à la star lusitanienne.

L’une des seules offres qu’il a reçues depuis son départ d’Old Trafford est venue d’Al-Nassr. Le club saoudien qui, à l’été dernier tenté de recruter en vain le quintuple ballon d’Or, serait passé cette fois-ci à la vitesse supérieure. Le média CBS Sport informe en effet que le club saoudien est très confiant au sujet de la signature de la légende portugaise et aurait déjà programmé une visite médicale.

Le journal américain précise que Cristiano Ronaldo pourrait jouer un rôle important dans la gestion du club, allant jusqu’à la nomination de l’entraîneur s’il le souhaite, en vue d’une potentielle candidature de l’Arabie saoudite pour la Coupe du monde 2030.

Sauf que du côté d’Al Nassr, on est pas au courant de ce deal. Au détour d’un échange avec la presse après le derby face à Al-Hilal (2-2), le président du club saoudien, Musli Al-Muammar, a balayé d’un revers de la main ces rumeurs. « Ce n’est pas vrai et la plupart de ce qui a été écrit et dit dans les médias est un mensonge », a simplement déclaré le dirigeant.

Néanmoins, Al-Nassr est censé être très optimiste quant à la possibilité de mener à bien ce transfert surprenant, ayant déjà réservé un logement pour Ronaldo et ses conseillers. Les géants saoudiens espèrent annoncer l’arrivée de Ronaldo à temps pour le début de la fenêtre de transfert de janvier.

L’actuel manager Rudi Garcia a déjà insisté sur le fait qu’il aimerait travailler avec l’attaquant portugais. « Je ne peux rien dire sur Cristiano parce que sinon, il apparaîtrait immédiatement dans les gros titres : ‘Garcia : à propos de Ronaldo' », a-t-il déclaré à AS il y a quinze jours. « Ce que je vois, c’est que cela a été un feuilleton et que cela a été une promotion très importante pour Al Nassr ».