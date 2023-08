Arabie Saoudite: Al Hilal sacrifie le malien Moussa Marega pour enregistrer ses nouvelles recrues

-Publicité-

Le club saoudien d’Al Hilal a officialisé le départ du malien Moussa Marega, qui a résilié son contrat d’un commun accord avec les pensionnaires de la Saudi Pro League, en quête de places pour enregistrer leurs nouvelles recrues.

Avec son mercato estival explosif, avec les arrivées de Kalidou Koulibaly, Rúben Neves, Sergej Milinkovic-Savic, Malcom, Neymar, Yassine Bounou et plus récemment d’Aleksandar Mitrovic, Al Hilal devait libérer des joueurs pour respecter le quota des joueurs étrangers autorisés dans l’effectif, à savoir 7 éléments. Et le club saoudien a décidé de sacrifier le malien Moussa Marega.

Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec l’écurie basée à Riyad, l’attaquant de 32 ans et ses désormais ex-employeurs ont résilié d’un commun accord la dernière année de l’avant-centre des Aigles. Un deal réalisé à coup de plusieurs millions d’euros, reçu par le joueur en guise de compensation.

Dans un post publié lundi sur son compte Twitter officiel, Al Hilal officialisé le départ du Malien, en le remerciant de ses deux ans de bons et loyaux services passés avec les Bleu et Blanc.

Arrivé libre à Al Hilal à l’été 2021 après la fin de son bail de quatre ans avec le FC Porto, Moussa Marega aura disputé 75 matchs pour 72 buts et 32 passes décisives. Avec le géant saoudien, il a remporté la Coupe du monde des clubs, la Ligue des champions AFC, le championnat, la Supercoupe, la Coupe du Roi et la Coupe Lusail. « Merci Al Hilal. Merci à tous mes coéquipiers et à toutes les personnes qui travaillent dans ce club. Merci aux fans d’Hilal. Je ne vous oublierai jamais », a-t-il publié sur son compte Twitter officiel.

