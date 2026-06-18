April Moto privilégie l’accompagnement humain face au 100% digital

Assurance moto : APRIL Moto affirme conserver l’accompagnement humain au cœur de son offre, même en déployant des outils 100 % digitaux pour simplifier les démarches. Entre aides en ligne et présence de conseillers, l’assureur vise à répondre aux attentes des motards confrontés à une panne ou à un sinistre sur la route.

Selon APRIL Moto, les outils numériques accélèrent les procédures du quotidien — gestion de contrat, déclarations simples — mais ne sauraient se substituer à une prise en charge humaine lors des moments de forte tension. Les assurés recherchent avant tout une capacité d’intervention et des interlocuteurs en mesure d’apporter des solutions rapides et adaptées.

Pour traduire cet équilibre entre innovation et proximité, APRIL Moto combine automatisation des demandes simples et mobilisation d’équipes physiques formées pour l’écoute et l’expertise. L’assureur met ainsi l’accent sur la réactivité des services d’assistance lorsque la situation dépasse le cadre d’une interaction numérique.

Des garanties d’assistance renforcées pour faciliter les retours et les dépannages

Récompensé par le Label d’Excellence 2026 pour la 7e année consécutive, APRIL Moto a procédé à une montée en gamme de ses prestations d’assistance, afin d’accélérer et de simplifier la prise en charge en cas d’imprévu routier. Les modalités d’indemnisation liées au dépannage et au remorquage ont été réévaluées pour tenir compte de la hausse des coûts.

Les plafonds d’intervention pour le remorquage passent désormais à 250 euros en journée et jusqu’à 300 euros la nuit, les week-ends et les jours fériés. Ces montants visent à couvrir des opérations parfois coûteuses, comme des dépannages complexes sur autoroute ou des interventions nécessitant un grutage. Pour les assurés bloqués loin de leur domicile, le budget hébergement est porté à 100 euros par nuit et par personne, pris en charge pour un maximum de deux nuits.

Autre évolution : l’intégration systématique du dispositif « Taxi Joker » dans toutes les formules, y compris les garanties de base. Ce service, auparavant réservé aux contrats haut de gamme, permet à l’assuré d’être raccompagné à son domicile en taxi, pris en charge jusqu’à 100 euros par trajet, deux fois par an.

Sur le plan opérationnel, APRIL Moto propose une Web App Assistance permettant de solliciter une intervention directement depuis un smartphone, sans rechercher son numéro de contrat. Le parcours inclut le suivi en temps réel de l’arrivée du dépanneur.

La mise en œuvre du service repose sur un réseau de plus de 1 200 dépanneurs partenaires, opéré en collaboration avec Mondial Assistance, couvrant une large partie du territoire pour réduire les délais d’intervention.

Enfin, l’option Assistance Premium élargit les prestations pour les motards souhaitant une protection accrue : elle comprend notamment le dépannage et le rapatriement en cas de sinistre à l’étranger, ainsi qu’une prise en charge additionnelle en cas de perte de clés ou de papiers, incluant une avance de fonds et un accompagnement administratif.