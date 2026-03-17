Après une nouvelle rupture, Sarah Fraisou menace-t-elle de mettre fin à ses jours ?

Sarah Fraisou, ancienne candidate de télé-réalité, a publié sur Snapchat une série de messages alarmants après une rupture sentimentale, évoquant des idées suicidaires et une détresse psychologique profonde. Les publications, relayées par plusieurs médias people, décrivent une personnalité publique en grande souffrance, qui dit ne plus trouver de réconfort et met en lumière des tensions familiales et sociales liées à sa vie privée.

La jeune femme, déjà mariée religieusement à plusieurs reprises selon les éléments publics la concernant, semblait récemment épanouie dans une nouvelle relation qui s’est finalement terminée. Dans ses messages, elle qualifie cette séparation de rupture de trop et laisse transparaître un épuisement psychologique lié à l’enchaînement d’échecs amoureux et à l’exposition médiatique de sa vie personnelle.

Les publications de Sarah Fraisou évoquent également des épisodes antérieurs largement médiatisés : elle a, ces dernières années, pris position publiquement contre les forces de l’ordre dans un coup de gueule relayé sur les réseaux, et a été victime d’une exposition involontaire de photos intimes sur la toile. Ces incidents interviennent dans le contexte des messages récents et contribuent, selon les extraits qu’elle a partagés, au sentiment d’être incomprise et attaquée sur Internet.

Messages et extraits diffusés par l’intéressée

Sur Snapchat, Sarah Fraisou publie des passages explicites sur son mal-être. Elle écrit notamment : « Ce n’est pas la guerre qui va me tuer, c’est l’être humain. Je suis en miette. » Elle décrit un cœur qui ne trouve plus de réconfort et réclame compréhension et protection, plaidant pour un accompagnement même lorsqu’elle fait de mauvais choix.

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La candidate affirme se sentir ciblée par la haine en ligne et par l’incompréhension de son entourage : « Ma famille ne comprend pas mon cœur et les gens que j’aime ne me protègent pas et me font du mal. » Dans une autre story, elle adresse une réflexion sur sa gentillesse et les conséquences qu’elle en subit : « Je suis victime de ma gentillesse et aujourd’hui, c’est mon coeur qui est entrain de me tuer. »

Elle ajoute des formules de pardon envers ceux qui l’ont blessée verbalement, estimant que la violence des mots l’a davantage détruite que la violence physique : « Tous ceux qui m’ont fait du mal… je vous pardonne la violence dans vos mots qui m’ont même plus détruits que la violence physique. » Ces propos alternent entre demande de compréhension et témoignage d’une grande fatigue morale.

Dans des messages plus courts et très explicites, Sarah Fraisou évoque la fin de son couple et une décision radicale : « La seule solution c’est de remédier à ce problème et ce problème, c’est moi, donc on va la supprimer. » Elle se présente ensuite sous plusieurs identités (« petite soeur, amie, femme, petite-copine, ex-femme, influenceuse ») et confesse : « je déteste le jour de ma naissance. »

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