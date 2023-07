Après Sotchi, Saint-Pétersbourg accueille le 2e sommet Russie-Afrique les 27 et 28 juillet

- Publicité-

Les 27 et 28 juillet prochains, Saint-Pétersbourg accueillera le deuxième sommet Russie-Afrique sous le thème « Pour la paix, la sécurité et le développement ».

Selon Moscou, les délégations de 49 pays sont attendues à Saint-Pétersbourg du 27 au 28 juillet prochains pour le deuxième Sommet Russie-Afrique. Un sommet en pleine guerre d’Ukraine avec le non-renouvellement de l’accord sur les exportations de céréales en Mer Noire qui présente un risque pour l’alimentation des Africains. C’est également dans le contexte de la non-participation du président russe au sommet des BRICS fin août qui apparaît comme un revers dans la relation traditionnelle entre la Russie et l’Afrique du Sud.

Dans une tribune publiée avant le Sommet Russie-Afrique qui aura lieu les 27 et 28 juillet à Saint-Pétersbourg et rapporté pat Anadolu, le président russe, Vladimir Poutine, a assuré que le retrait de son pays de l’accord sur les céréales n’affectera pas négativement les pays africains. Poutine précise que son pays prévoit une récolte record cette année et affirme que la Russie peut fournir des céréales russes tant à travers sa commercialisation que gracieusement.

Vingt-cinq pays africains importent chaque année plus d’un tiers du blé de Russie et d’Ukraine. En raison de la hausse des prix alimentaires depuis le début de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, les pays africains ont connu une période difficile et ont lancé une initiative pour que les deux pays trouvent un accord de paix. Le Président de la Commission de l’Union Africaine, Moussa Faki Mahamat, a exprimé sa profonde déception face à la suspension de l’Accord du Corridor céréalier de la mer Noire, exhortant les parties à poursuivre l’accord.