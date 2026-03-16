Après s’être rasé les cheveux, Adriana Karembeu dit avoir perdu 20% de son « potentiel commercial »

Adriana Karembeu , 54 ans, a surpris lors d’une soirée à Paris le 9 mars 2026 en affichant un changement de look radical : une coupe blond platine très courte, presque rasée par endroits, accompagnée de sourcils décolorés. L’ancienne top model, jusqu’ici réputée pour sa chevelure longue et blonde, est apparue au lancement du magazine Lui avec un style minimaliste et moderne qui a immédiatement suscité des réactions parmi les invités et sur les réseaux sociaux.

Pendant plus de vingt ans, Adriana Karembeu a été identifiée par sa silhouette élancée et ses cheveux longs spectaculaires, une signature esthétique liée à sa carrière internationale dans le mannequinat. Elle est aujourd’hui compagne de Marc Lavoine et, selon des interviews précédentes, a également évoqué des sentiments persistants pour un ex-partenaire, information relayée par la presse people. Son image publique a donc évolué au fil des années, avec un recentrage progressif sur d’autres activités que le défilé.

Le passage à cette coupe très courte ne semble pas être un changement improvisé. D’après les éléments fournis, Adriana Karembeu a multiplié les expérimentations capillaires depuis plusieurs mois, en procédant par étapes chez son coiffeur Théo Bartolomé : d’abord un carré, puis un french bob, avant d’opter pour une coupe blond platine très courte. Le résultat visible lors de la soirée du 9 mars marque une rupture nette avec l’image glamour qui l’a longtemps accompagnée.

Réactions et explications de la principale intéressée

Interrogée par Télé-Loisirs, Adriana Karembeu a justifié ce changement par une motivation personnelle : “J’ai juste coupé mes cheveux parce que j’en avais envie ! C’est aussi simple que cela”. Elle affirme assumer pleinement son choix malgré le caractère tranché du nouveau look : “Peut-être que ça veut dire : ça va plaire ou pas plaire, mais finalement je m’en fous parce que ça me plaît à moi”.

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La mannequin a aussi abordé l’impact professionnel de sa chevelure, en la replaçant dans le registre de son image commerciale. Dans une déclaration reprise par Programme-TV, elle a estimé que “mes cheveux, c’est 20 % de mon potentiel commercial”, formule prononcée sur le ton de l’humour mais visant à reconnaître le rôle de son apparence dans certaines activités liées à sa carrière.

Les retours du public et des médias ont été majoritairement positifs, selon les propos qu’elle rapporte : elle reçoit des compliments dans la rue et constate un intérêt inattendu autour de cette transformation. Bien qu’elle défile moins fréquemment aujourd’hui, Adriana Karembeu continue d’apparaître lors d’événements tels que la Fashion Week et reste active médiatiquement.

Parallèlement à ce renouvellement de son image, elle est engagée dans la promotion de son livre Je t’aime parce que je t’aime et voilà tout, publié aux éditions Leduc.