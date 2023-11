Après sa fille espagnole, Samuel Eto’o poursuivi en justice par sa fille italienne Annie Eto’o

Déjà englué dans une bataille juridique avec sa fille espagnole, Erika Eto’o do Rosario Nieves, qui s’est finalement soldé sur un accord, Samuel se retrouve une nouvelle fois dans le collimateur de la justice après avoir été de nouveau interpellé par un autre de ses enfants: sa fille italienne Annie Eto’o Barranca.

Il y a quelques mois, Samuel Eto’o avait été poursuivi en justice par sa fille espagnole Erika do Rosario pour son prétendue incapacité à la reconnaître comme sa fille biologique et à payer la pension alimentaire pour enfants. L’affaire qui a duré cinq ans devant le tribunal s’est finalement soldée par un accord « satisfaisant » pour la jeune femme en juillet 2023 pour le paiement de près de 105 millions de livres sterling (90 000 €) au titre de pensions alimentaires impayées.

Mais le président de la FECAFOOT se retrouve une nouvelle fois dans le collimateur de la justice après avoir été de nouveau interpellé par un autre de ses enfants. L’ancien footballeur camerounais de 42 ans serait empêtré dans d’autres problèmes avec une autre de ses filles, la jeune italienne Annie Eto’o Barranca.

Barranca, qui a également été reconnue par une décision de justice comme la fille biologique d’Eto’o, aurait poursuivi l’ancien attaquant de Barcelone et de l’Inter Milan pour manquement présumé à ses obligations de père. Le média espagnol La Vanguardia rapporte qu’elle a désormais décidé de porter plainte contre lui, après avoir vu ses efforts pour le rencontrer échouer à plusieurs reprises.

- Publicité-

« Grâce à l’insistance de ma mère, [Eto’o] a réussi à téléphoner alors qu’il était sous surveillance judiciaire comportementale et j’ai enfin pu échanger quelques mots. Il a proposé de nous rencontrer à Londres, mais ce n’étaient que des mots : lorsque son contrat au Qatar a pris fin, ce numéro de téléphone a été bloqué et il n’est plus jamais apparu« , a-t-elle déclaré.

Dans une interview exclusive accordée au média susmentionné, l’avocat d’Annie, Daniele Vianello, a expliqué en quoi consiste le procès intenté contre l’ancien capitaine des Lions Indomptables:

«Nous avons déposé une plainte auprès du parquet de Milan dans laquelle Annie demande que son père soit reconnu coupable d’avoir commis le délit de violation des obligations familiales, passible d’une peine pouvant aller jusqu’à un an de prison. Un crime qui ne remonte rien de moins à sa naissance et aussi avec la circonstance aggravante de la récidive, puisqu’il a déjà été reconnu coupable de ce même crime. »

- Publicité-

Samuel Eto’o pourrait être condamné à une peine de prison pour la dernière saga sur la paternité

L’avocat d’Annie Eto’o, Daniele Vianello, qui a également confirmé qu’elle avait tenté à plusieurs reprises de contacter Samuel Eto’o sans succès, a également déclaré qu’une peine de prison était très possible pour l’ancien footballeur. Vianello souligne aux médias susmentionnés que le ministère public pourrait demander un mandat d’arrêt contre le footballeur pour garantir sa détention.

Selon plusieurs informations, Annie Eto’o serait née en août 2002. Cependant, elle n’a été reconnue comme fille de Samuel Eto’o qu’en 2004 par le tribunal de première instance de Palma de Majorque. Depuis 2012, Eto’o, l’un des footballeurs africains les plus riches, a été obligé de payer 11,7 millions de livres sterling (10 000 euros) par mois à titre de pension alimentaire – une série de paiements qu’il n’aurait jamais honorés.