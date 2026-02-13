Après sa disparition, Cyril Hanouna déclare sa flamme à Kelly Vedovelli

Kelly Vedovelli a annoncé, le 12 février 2026, attendre son premier enfant : la personnalité médiatique a publié sur Instagram une vidéo réunissant réactions de proches et images d’échographie, révélant un ventre arrondi et déclenchant une vague de félicitations en commentaire. L’annonce intervient alors que la jeune femme, connue pour sa discrétion sur sa vie privée, avait jusqu’ici refusé de partager des confidences amoureuses.

Professionnellement visible et souvent présente sur les réseaux, Kelly Vedovelli a toujours ménagé sa vie intime. Selon la publication, la chroniqueuse a choisi de lever une partie du voile sur sa grossesse par un montage vidéo : la séquence s’ouvre sur la réaction surprise d’un homme, enchaîne sur la silhouette de Kelly dévoilant son ventre, puis montre des amis et proches découvrant la nouvelle. La story contient également l’image de l’échographie, insérée dans le montage, et la légende laconique « Vous me manquez les sushis ».

Après la diffusion de cette annonce officielle, les messages de félicitations ont afflué sous la publication. Une interrogation est toutefois rapidement revenue dans les commentaires et échanges médiatiques : qui est le père de l’enfant ? Le contenu source précise que le compagnon de Kelly Vedovelli se nomme Marvin, sans pour autant lever le mystère sur sa présence publique ou ses autres informations personnelles.

Contexte professionnel et déclarations de Cyril Hanouna

La grossesse s’inscrit dans une période de changements pour Kelly Vedovelli, marquée par une distance prise récemment avec certains formats télévisés. L’ancienne chroniqueuse emblématique de TPMP n’a pas assisté aux dernières éditions auxquelles le public s’attendait, notamment l’émission TBT9. Sur le plateau, Cyril Hanouna a pris la parole pour évoquer son absence, précisant qu’il lui avait proposé de rejoindre une équipe sur W9 mais que Kelly « ne se sentait plus de faire l’émission » et « a envie de passer à autre chose professionnellement ».

Pour le présentateur, les liens personnels restent forts malgré ce retrait. Cyril Hanouna a rappelé des souvenirs partagés à l’antenne — voyages et séjours, dont la Tunisie évoquée dans ses propos — et a assuré que Kelly faisait toujours partie de la « famille » du programme. Il a également indiqué qu’elle pouvait le contacter « pour n’importe quel problème », soulignant une proximité maintenue entre eux.

Lors d’une intervention publique, Cyril Hanouna a livré une déclaration affectueuse à l’adresse de son ancienne chroniqueuse, déclarant : « Je l’aime quoi qu’il arrive et que je l’aimerai toujours ». Ces propos, rapportés sur le plateau, confirment l’estime et l’attachement du présentateur à l’égard de Kelly Vedovelli, alors que celle-ci traverse cette nouvelle étape de sa vie.