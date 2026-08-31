Après le Mali, l’Algérie consolide son soutien militaire au Niger

L’Algérie a livré au Niger, dimanche 30 août 2026, quatre avions de combat Sukhoï Su-30, un avion de transport militaire Iliouchine Il-76 et un avion ravitailleur Il-78. La livraison est intervenue lors d’une visite à Niamey du commandant des forces aériennes de l’Armée nationale populaire algérienne, le général-major Chablaoui Rachid, qui a supervisé l’acheminement des appareils.

Les autorités nigériennes, qui ont sollicité cet appui selon Alger, font face à « une tentative de déstabilisation » : une mutinerie a éclaté dans la nuit du vendredi 28 au samedi 29 août à Niamey, où des militaires ont pris position à la base 101 et ouvert le feu près de sites sensibles, dont l’aéroport international Diori-Hamani et le palais présidentiel. Une partie des mutins s’est rendue après des négociations, les autres ayant été neutralisés par des unités restées loyales.

Les avions ont été réceptionnés par le Premier ministre nigérien Ali Mahaman Lamine Zeine, entouré du ministre de la Défense, le général Salifou Mody, et d’autres responsables militaires. « L’Algérie considère que tout ce qui doit être fait pour aider à assurer notre sécurité, à promouvoir notre souveraineté, est quelque chose qu’elle porte aussi comme une priorité absolue », a déclaré le chef du gouvernement nigérien.

Cette livraison s’ajoute à celle de quatre hélicoptères, deux Mi-171 et deux Mi-24, offerts par Alger le 9 août. Elle intervient une semaine après la visite à Alger, le 24 août, du Premier ministre malien Abdoulaye Maïga, venu relancer les relations bilatérales entre les deux pays après une période de fortes tensions.

Une normalisation amorcée après des mois de crise

Les relations entre Alger et Niamey s’étaient fortement dégradées en avril 2025, après que l’armée algérienne eut abattu un drone malien près de Tinzaouatène, un épisode qui avait entraîné la fermeture réciproque de l’espace aérien entre l’Algérie et le Mali. Le dégel diplomatique entre l’Algérie et le Niger a débuté en février 2026, avec le retour des ambassadeurs à leur poste et une déclaration commune signée à Alger par les chefs d’État Abdelmadjid Tebboune et Abdourahamane Tiani.

Une asymétrie militaire assumée par Alger

L’Algérie dispose de l’une des plus importantes flottes de Su-30 en Afrique, avec plus de 70 appareils acquis auprès de la Russie depuis 2007, loin devant les capacités aériennes actuelles du Niger. Ce soutien militaire s’accompagne, selon Alger, d’initiatives économiques, dont la relance du corridor transsaharien destiné à faciliter l’accès des pays du Sahel aux ports algériens.

Le général Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, a ordonné ce déploiement sur instruction du président Abdelmadjid Tebboune, en réponse à une demande formulée par les autorités nigériennes.