Turquie : Istanbul doit accueillir le 31 août la première réunion ministérielle du Pacte de la Mecque

Istanbul doit accueillir lundi 31 août 2026 la première réunion du Comité politique et de défense stratégique prévu par le Pacte de la Mecque, signé le 7 août par la Turquie, le Pakistan et l’Arabie saoudite. Cette rencontre constitue la première échéance ministérielle officiellement annoncée depuis la conclusion de cet accord de défense entre les trois Etats.

Les ministres des Affaires étrangères et de la Défense des trois pays sont annoncés, de même que leurs chefs d’état-major. La composition des délégations donne à la réunion un format à la fois diplomatique et militaire, avec des responsables politiques et des chefs opérationnels appelés à siéger dans le même cadre de coordination.

Le pacte a été conclu à La Mecque le 7 août 2026. Trois semaines plus tard, la tenue d’une première réunion à Istanbul marque le passage d’une signature politique à une phase de mise en place institutionnelle. L’enjeu immédiat n’est pas l’annonce de résultats déjà acquis, mais l’installation concrète du mécanisme prévu par le texte.

Le ministère turc des Affaires étrangères a indiqué que les travaux devaient porter sur la sécurité internationale, la coopération de défense, l’interopérabilité et la lutte antiterroriste. Cet agenda place la réunion sur des sujets de coordination stratégique plutôt que sur une seule séquence protocolaire.

Aucune décision n’a encore été annoncée, la réunion devant seulement s’ouvrir le 31 août. Il n’est donc pas possible d’attribuer des mesures déjà arrêtées aux trois pays signataires. Le fait établi est celui d’une première session ministérielle appelée à réunir les appareils diplomatiques, militaires et de défense du trio.

Les délégations attendues incluent ainsi les représentants politiques et militaires des trois Etats signataires. La première réunion d’Istanbul doit surtout préciser le cadre de travail commun que la Turquie, le Pakistan et l’Arabie saoudite entendent donner au pacte signé à La Mecque au début du mois d’août.