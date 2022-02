Après la Russie, la Biélorussie menace l’occident de recourir au nucléaire

Alors que les occidentaux se liguent contre la Russie pour son opération militaire en Ukraine, la Biélorussie, un allié stratégique de Moscou a décidé de modifier sa constitution pour passer du non nucléaire à l’autorisation des armes nucléaires.

Les derniers événements survenus en Ukraine ont poussé la Biélorussie, également sanctionnée pour avoir soutenu l’opération militaire russe en Ukraine, à organiser un référendum dimanche sur l’autorisation des armes nucléaires. La Commission électorale centrale du Bélarus a déclaré que le taux de participation s’élevait à 78,61%, dont 65,2% ont voté en faveur du changement.

Ce nouvel amendement permet à la Biélorussie de disposer désormais d’armes nucléaires. Ce qui suppose que le président Alexandre Loukachenko à la possibilité de ramener des armes nucléaires sur le sol biélorusse pour la première fois depuis que le pays les a abandonnées après la chute de l’Union soviétique. L’Occident a déclaré qu’il ne reconnaîtrait pas les résultats du référendum qui se déroule dans le contexte d’une vaste répression contre les opposants nationaux au gouvernement.

S’exprimant dimanche dans un bureau de vote, Loukachenko a déclaré qu’il demanderait à la Russie de restituer les armes nucléaires à la Biélorussie si l’Occident décidait d’armer ses pays voisins de l’OTAN. « Si vous (l’Occident) transférez des armes nucléaires en Pologne ou en Lituanie, à nos frontières, alors je me tournerai vers Poutine pour qu’il restitue les armes nucléaires que j’ai données sans aucune condition », a-t-il déclaré.

La Biélorussie a remis ses armes nucléaires à la Russie dans le cadre du mémorandum de Budapest, dans lequel la Russie a donné l’assurance de respecter l’indépendance et la souveraineté de l’Ukraine, de la Biélorussie et du Kazakhstan en échange du désarmement nucléaire.

Dans un message vidéo lundi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré avoir eu une conversation téléphonique avec Loukachenko et lui avoir expliqué « l’impossibilité de notre affrontement ». Les deux dirigeants ne se sont pas parlés depuis deux ans. « Je ne veux pas que des missiles, des avions, des hélicoptères volent vers l’Ukraine depuis la Biélorussie. Je ne veux pas que des troupes se rendent en Ukraine depuis la Biélorussie, et il me l’a assuré », a-t-il déclaré.

Zelensky a déclaré dimanche que les responsables ukrainiens rencontreraient leurs homologues russes pour des entretiens sans conditions préalables à la frontière entre l’Ukraine et la Biélorussie. Il a déclaré que Loukachenko avait donné des garanties qu’« au moment du départ, des négociations et du retour de la délégation ukrainienne, tous les avions, hélicoptères et missiles placés sur le territoire biélorusse resteront au sol ».