Après la « lichette de vodka », Léa Salamé montre qu’elle se brosse systématiquement les dents avant son JT de 20h

Léa Salamé , visage du journal de 20 heures de France 2 depuis sa prise de fonction en septembre 2025, a partagé sur ses réseaux sociaux une séquence inédite des coulisses du JT, dévoilant un rituel personnel et l’intensité des dernières minutes de préparation. La vidéo, qui montre entre autres un brossage de dents systématique dans sa loge et le passage des baskets aux escarpins, relance l’attention sur la présentatrice très exposée médiatiquement depuis plusieurs mois.

La journaliste, compagne de Raphaël Glucksmann, occupe un créneau stratégique et suscite régulièrement des réactions publiques. La polémique la plus marquante évoquée dans le reportage remonte au 27 avril 2024, lors d’une émission de Quelle époque ! où Léa Salamé avait reçu l’humoriste Artus. Au cours de cet entretien, alors que l’artiste expliquait avoir arrêté de boire et de fumer pour lutter contre l’anxiété, la journaliste lui avait lancé, sur le ton de l’humour, qu’il devenait « chiant ». La réponse d’Artus, évoquant une comparaison avec l’arrêt de la cocaïne, avait amplifié la diffusion de la séquence sur les réseaux sociaux et déclenché de vives critiques.

Plusieurs internautes et professionnels de santé avaient alors dénoncé des propos accusés de banaliser l’alcool. Une médecin avait qualifié ces remarques de « sacrément problématiques », faisant référence à des confidences antérieures de Léa Salamé sur une « lichette de vodka » utilisée comme moyen de détente avant une émission. La présentatrice a par ailleurs fait l’objet d’attaques publiques de la part de personnalités médiatiques, dont Patrick Sébastien, selon les archives relayées par la presse.

Dans les coulisses du 20 heures : loge, équipe et dernières vérifications

La vidéo postée par Léa Salamé débute dans sa loge. Elle y montre son « brossage de dents systématique », présenté comme un geste indispensable avant la sortie à l’antenne. Peu après, la séquence la suit dans une préparation matérielle : retrait des baskets et des chaussettes pour enfiler des escarpins à talons hauts, un changement vestimentaire et postural qui prépare l’entrée en plateau.

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La journaliste se rend ensuite au troisième étage de France Télévisions, qu’elle identifie comme le « QG du 20 heures ». Ce niveau abrite les salles de montage et les bureaux où se finalisent les sujets du journal. La vidéo montre des équipes en mouvement : monteurs, journalistes, le rédacteur en chef et le responsable du prompteur apparaissent tour à tour à l’image tandis que les équipes procèdent aux dernières vérifications des reportages.

Dans les couloirs, la cadence est soutenue. Les textes sont relus, les images ajustées et les ultimes validations sont effectuées par la rédaction avant le lancement de la tranche. Léa Salamé commente en traversant les bureaux, décrivant l’organisation comme « une véritable ruche » où le rythme s’accélère à l’approche de la mise à l’antenne.

Au fil de la préparation, la tension augmente visiblement : les équipes bouclent les sujets, le signal de mise en antenne se prépare. Puis tout s’enchaîne très vite. La lumière rouge s’allume, le générique démarre… et Léa Salamé lance le journal avec ces mots que des millions de téléspectateurs entendent chaque soir : “Madame, monsieur, bonsoir”.