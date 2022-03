Après avoir menacé de « twerker à la Mosquée », un français nettoie ses fenêtres avec le Coran

Pour le TikTokeur français, tout buzz semble bon à prendre. Après s’être filmé en train de twerker dans une église, Benjamin Ledig a une nouvelle fois suscité l’indignation de certains internautes en se servant du Coran.

Après avoir dansé en crop top et mimé une fellation dans une église catholique et après s’être habillé avec une kippa, le jeune TikTokeur a décidé de récidiver en s’attaquant cette fois-ci à la religion musulmane. Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, Benjamin Ledig dit avoir acheté le Coran, mais ce n’est pas pour le lire.

Dans une vidéo TikTok désormais supprimée, le jeune homme s’affiche les bras chargés de sacs. « Aujourd’hui je suis allé faire les magasins et j’ai acheté un livre », explique-t-il avant de montrer le livre en question. « J’aurais pu acheter une bible et une torah, mais j’avais un peu la flemme… », ajoute-t-il.

Et de poursuivre : « Tout ce qu’il y a écrit à l’intérieur me paraît très intéressant, mais pour autant ça ne m’intéresse pas moi. Alors ce livre me servira peut-être à laver les vitres. On peut aussi l’utiliser pour caler un meuble. Ou alors pour laver ma table. » Après avoir mimé chacun de ces gestes, il conclut en jetant le Coran à la poubelle. « Vous l’avez compris, je n’en ai strictement rien à foutre de ce qu’il y a d’écrit à l’intérieur. Et non, je ne suis pas obligé de respecter un Dieu parce que vous, vous y croyez. Donc vous vous en doutez, je ne vais pas en faire grand-chose ».

https://www.instagram.com/p/CbQJkJBJ72S/?utm_source=ig_embed&ig_rid=8b2c4809-02ae-40c5-966a-4661a301403d

Le jeune homme a reçu de nombreux commentaires indignés à la suite de la parution de sa vidéo. « Que Dieu puisse te punir de la meilleure des façons », écrit une internaute. « Mets ton crop top car en enfer il fera très chaud », ajoute l’un d’eux. Certains sont mêmes allés plus loin dans leurs réponses : « t’as signé ton arrêt de mort là », écrit une utilisatrice. « Tu creuses ta propre tombe, mec », surenchérit un autre.

Benjamin Ledig s’est fait connaître en twerkant en crop top dans une église. Il avait recommencé pour refus d’excuses, prônant la « liberté d’expression ». Par ailleurs, plusieurs fois invité sur les plateaux de télévision, il avait menacé de « twerker à la Mosquée ».