Apoutchou National quitte le célibat: l’influenceur ivoirien a trouvé l’amour en Guinée

Après ses avances infructueuses à l’actrice Emma Lohoues, l’influenceur ivoirien Apoutchou National a trouvé l’amour dans les bras d’une femme guinéenne.

Apoutchou National a trouvé l’amour en Guinée. Le fils de Bleu Brigitte a déclaré son amour à la guinéenne Ada Condé le jeudi 12 janvier 2023 sur sa page Facebook.

« Très heureux de te retrouver mon amour Ada Condé. Peuple de la Guinée, j’arrive bientôt pour demander la main de ma femme officiellement, Ada ma reine« , a écrit Apoutchou accompagné d’une photo où on le voir en train de donner un baiser à la jeune femme.

Comme pour valider la déclaration d’amour de son chéri, l’influenceuse guinéenne a aussi répondu. »Quand les amoureux se retrouvent. Je lui ai dit bébé je suis à Abidjan. Il a pris un billet le lendemain pour me rejoindre. Apoutchou National, love you more ma vie », a-t-elle répondu sur sa page Facebook.

Une bonne nouvelle pour Apoutchou National qui fantasme depuis bien longtemps sur Emma Lohoues à qui il ne rate aucune occasion pour déclarer sa flamme.