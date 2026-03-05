Apoutchou National, phénomène ivoirien des réseaux sociaux

Stéphane Agbré, connu sous le pseudonyme Apoutchou National, est une personnalité très suivie sur les réseaux sociaux en Côte d’Ivoire. Sa notoriété repose principalement sur des vidéos à tonalité comique, parfois teintées d’autodérision et d’évocations de sujets de société, qui lui ont permis de rassembler des publics de différentes générations.

Au fil de sa carrière, il a cumulé des initiatives reconnues et des épisodes litigieux : salué pour des actions solidaires et critiqué en raison de démêlés judiciaires. En 2023, il a organisé les Oscars des blogueurs africains, événement relayé par les médias et présenté comme un moment important pour la création numérique francophone.

Son engagement a également pris des formes institutionnelles et caritatives, tandis que sa visibilité publique a nourri débats et réactions contrastées auprès des internautes et de sa communauté dite des « missionnaires ».

En novembre 2024, la diffusion d’une vidéo le montrant en possession de sommes importantes d’argent a déclenché une enquête des autorités ivoiriennes portant sur des soupçons de blanchiment d’argent. Le dossier a ensuite évoqué la possible implication d’une autre personnalité influente des réseaux sociaux. Le procès s’est tenu au tribunal de grande instance d’Abidjan et a abouti à une condamnation prononcée en 2024. La peine prononcée pour Apoutchou National a été de cinq ans d’emprisonnement.

À la suite du verdict, des réactions se sont fait entendre sur les plateformes numériques : des membres de sa communauté ont exprimé leur soutien et des proches ont demandé clémence et proportionnalité. Les avocats de la défense ont indiqué leur intention de former appel. Les autorités ont, simultanément, intensifié des audits et des contrôles dans l’écosystème des créateurs de contenu, évoquant la nécessité d’une régulation face à des pratiques jugées problématiques.

Avant ces événements judiciaires, Apoutchou National avait contribué, selon des comptes rendus médiatiques, à la structuration du secteur numérique local en incitant notamment des créateurs à professionnaliser leurs contenus et à se former, ce qui a été présenté comme un facteur de développement économique du web ivoirien.

Sur le volet humanitaire, il a mobilisé sa communauté des « missionnaires » pour organiser des collectes et des distributions destinées à des familles en difficulté. Ces campagnes ont inclus des distributions alimentaires et des actions de soutien scolaire et éducatif dans des quartiers défavorisés. Le Ministère de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté l’a reconnu comme ambassadeur en 2024, et des collaborations institutionnelles avec la ministre Myss Belmonde Dogo ont été signalées, aboutissant à des initiatives conjointes telles que le lancement de programmes de soutien scolaire et le financement de centres sociaux.

Des bilans d’activité publiés ou relayés indiquent que la campagne alimentaire de 2024 a visé environ 2 500 bénéficiaires et que des actions de soutien scolaire en 2025 ont concerné quelque 1 200 personnes.

Apoutchou National a été libéré début février 2025. La publication de cette libération a suscité des réactions partagées en ligne : certains y ont vu la fin d’une injustice alléguée, d’autres ont exprimé des réserves sur la sincérité et la pérennité de ses engagements.

Le profil public qui combine antécédents judiciaires et activités citoyennes a continué de concentrer l’attention, la surveillance et les débats au sein de la sphère numérique ivoirienne. Des observateurs et acteurs du secteur évoquent son influence durable sur une nouvelle génération de créateurs et de sportifs africains.