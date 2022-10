Apoutchou National dévoile les prix de son concert de décembre 2023, la toile sous le choc (vidéo)

Au-delà de sa carrure d’influenceur, Apoutchou National s’est, également, forgé une carrière de chanteur. Dans le cadre de son concert de décembre 2023, le fils de Bleu Brigitte vient de dévoiler le prix des places, ce qui n’a pas manqué d’attiser l’ire des internautes.

Apoutchou National vient de secouer les réseaux sociaux. Par l’intermédiaire d’une vidéo, qui fait son petit bonhomme de chemin, Agbré Stéphane, alias Apoutchou National, a fait une annonce de taille, au sujet de son concert de décembre 2023.

Il s’agit, en fait, du prix des tickets, notamment, pour les places VIP et VVIP. Selon l’influenceur et chanteur, les spectateurs auront à débourser, respectivement, les coquettes sommes de 100 000 FCFA et 150 000 FCFA. Suite à l’annonce de ces prix, les internautes se sont déchaînés, les jugeant, exorbitants.

« Je suis Fally de Côte d’Ivoire »

Les virulentes réactions des utilisateurs des réseaux sociaux pourraient s’expliquer, d’autant plus que le digne fils de Bleu Brigitte avait, lui-même, formulé de vives critiques, à propos du Championnat africain de Maracana, quand le prix des places avait été divulgué.

Au lieu de chercher une stratégie, visant à calmer les esprits, Apoutchou National a, plutôt, choisi la voie d’un humour provocateur, en affirmant que les gens iraient à son spectacle, de gré ou de force. Et, pour parvenir à ses fins, le bloggeur a sa petite idée. « (…) Carrière, même, on dirait éjaculation précoce. (…) Mon concert, c’est le 2 décembre 2023, le ticket est à 100 000 FCFA VIP, 150 000 FCFA VVIP. (…) Je suis Fally de Côte d’Ivoire, vous allez payer 100 000, sinon on va vous rafler dans le pays, pour vous envoyer là-bas. (…) », peut-on entendre.

Pour rappel, à la finale du CAM Tchin-Tchin, le ticket a été vendu au prix unique de 20 000 FCFA. Faites-vous, vous-mêmes, le rapport.