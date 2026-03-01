Antoine Semenyo sauve Manchester City et fait oublier Haaland

Antoine Semenyo a offert à Manchester City un succès capital en Premier League en inscrivant l’unique but du déplacement à Leeds, un match qui n’a pas été simple pour les hommes de Pep Guardiola.

Antoine Semenyo a offert à Manchester City un succès capital en Premier League en inscrivant l’unique but du déplacement à Leeds, un match qui n’a pas été simple pour les hommes de Pep Guardiola.

Les Citizens sont entrés sur la pelouse privés de Nathan Aké, Tijjani Reijnders et Erling Haaland. Malgré une supériorité chiffrée au ballon pendant une large partie du temps de jeu, la formation de Manchester a vu Leeds générer les situations les plus menaçantes, obligeant Gianluigi Donnarumma à plusieurs interventions déterminantes.

La délivrance est arrivée peu avant la mi-temps : après une séquence collective bien menée, Rayan Cherki a lancé un mouvement qui a permis à Rayan Aït-Nouri de centrer avec précision. Antoine Semenyo, idéalement positionné, a profité de l’offrande pour propulser le cuir au fond des filets.

Publicité

Un succès précieux dans la course au titre

La seconde période a repris sur un tempo comparable. City a encore contrôlé le ballon et multiplié les tentatives sans toutefois parvenir à se mettre à l’abri rapidement, offrant une fin de match tendue où chaque action pouvait basculer le score.

Pep Guardiola a renforcé son équipe en fin de rencontre en faisant notamment entrer Nathan Aké à la 88e minute, un changement utile pour consolider l’arrière-garde et préserver l’avantage jusqu’au coup de sifflet final.

Cette victoire rapproche Manchester City à deux points du leader Arsenal. Les Gunners accueillent Chelsea dimanche après-midi dans un rendez-vous qui s’annonce décisif pour la course au titre, tandis que City se déplacera chez Nottingham Forest en milieu de semaine.