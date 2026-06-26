La vague de chaleur exceptionnelle qui frappe la France cet été a conduit à l’annulation de plusieurs événements culturels majeurs, dont le festival Solidays à Paris. Prévu pour sa 28e édition à l’hippodrome de Longchamp, ce rendez-vous incontournable au profit de l’association Solidarité Sida a été annulé à la dernière minute par la préfecture de police de Paris en raison de températures avoisinant les 40 °C, jugées dangereuses pour la sécurité des festivaliers et des équipes de secours. Antoine de Caunes, parrain historique du festival, a réagi avec émotion sur les réseaux sociaux, exprimant la profonde déception liée à cette décision prise sous un contexte climatique inédit.

Depuis des années, Antoine de Caunes soutient activement Solidays, un événement caritatif qui mobilise de nombreux bénévoles et artistes pour collecter des fonds consacrés à la lutte contre le Sida dans plusieurs pays. Cette 28e édition, qui s’annonçait très attendue, a dû être annulée pour protéger la santé du public et éviter de surcharger un dispositif de secours déjà largement sollicité par la canicule. Malgré les mesures mises en place par les organisateurs pour atténuer les effets de la chaleur, dont des dispositifs d’hydratation et d’ombre, la préfecture a maintenu sa décision après évaluation des risques.

Cette annulation, survenue dans les heures précédant le lancement du festival, a provoqué un choc parmi les acteurs impliqués. En plus des festivaliers, ce sont près de 3 000 bénévoles qui avaient participé à l’installation du site et qui verront leur engagement brutalement interrompu. Le festival Solidays ne se limite pas à un week-end musical ; il représente aussi un temps fort de mobilisation solidaire autour d’un enjeu de santé publique majeur, avec des retombées financières essentielles pour les actions humanitaires de Solidarité Sida à travers le monde.

Un message du cœur pour un festival qui compte pour Antoine de Caunes

Dans un message posté sur Instagram, Antoine de Caunes a partagé son émotion face à cette décision forcée. « C’est la mort dans l’âme que nous devons annuler », a-t-il écrit, soulignant le caractère abrupt et difficile de cette annulation imposée par la préfecture. En tant que figure emblématique du festival, il a tenu à adresser ses excuses aux festivaliers, aux salariés de l’association ainsi qu’aux nombreux bénévoles. Cependant, sa déclaration traduit aussi une détermination intacte : « C’est un gros coup dur, mais, bien évidemment, on n’en restera pas là », ajoutant : « We’ll be back ! » Ce message traduit l’attachement profondément personnel et durable qu’il porte à cette manifestation et à ses objectifs de solidarité.

Solidays représente bien plus qu’un festival musical : il s’agit d’une plateforme de sensibilisation et de collecte de fonds déterminante dans la lutte contre le Sida. Chaque année, plusieurs centaines de milliers de personnes sont attendues sur le site, contribuant à soutenir financièrement des programmes de prévention, de traitement et d’accompagnement dans différents pays, où la maladie reste un enjeu majeur de santé publique. La suspension de cette édition est donc un coup dur pour l’ensemble des bénéficiaires des actions de Solidarité Sida.

La canicule ravage l’agenda culturel de l’été

Cette vague de chaleur extrême affecte également d’autres événements culturels en France. Le concert de Larusso, initialement programmé samedi 27 juin à Champrond-en-Gâtine, dans le département de l’Eure-et-Loir, a été annulé pour des raisons de sécurité. L’humoriste Panayotis Pascot a de son côté opté pour le report de plusieurs représentations parisiennes de son spectacle « Entre les deux », face aux conditions climatiques difficiles à gérer.

Par ailleurs, le festival Garorock, qui se tient dans le Lot-et-Garonne, a dû réorganiser en profondeur son programme. Anticipant des pointes de température pouvant atteindre 42 °C, les organisateurs ont décidé de décaler l’ouverture du camping et du site, supprimer certaines activités sportives, limiter la vente d’alcool et renforcer les dispositifs de secours pour prévenir tout incident sanitaire. Ces ajustements illustrent la nécessité d’adapter les événements culturels à l’intensification des épisodes caniculaires.

Plusieurs concerts majeurs, dont ceux de Bigflo & Oli, Quentin Mosimann ou Gims, demeurent pour l’instant maintenus, mais sous une vigilance accrue. Ces mesures témoignent d’un été 2026 placé sous le signe de la prudence, avec un équilibre délicat à trouver entre la poursuite des manifestations culturelles et la protection des spectateurs et des artistes.