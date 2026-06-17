Nutricosmétique , collagène marin , vitamines et oméga‑3 : la promesse de « beauté de l’intérieur » séduit de plus en plus de consommateurs, en particulier après 40 ans, qui cherchent à agir sur la fermeté de la peau, la solidité des cheveux et la santé des ongles via des compléments alimentaires ciblés.

Avec l’âge, la production naturelle de collagène diminue, entraînant une perte d’élasticité et l’apparition de rides, ainsi qu’un affaiblissement des cheveux et des ongles. Ce phénomène s’accentue dès la quarantaine, et les soins topiques ne suffisent pas toujours à compenser une carence structurale en nutriments essentiels.

La nutricosmétique vise précisément à apporter ces nutriments « de l’intérieur » : peptides de collagène, acide hyaluronique, vitamine C, oméga‑3, zinc, biotine et antioxydants constituent les familles d’actifs les plus présentes dans les formules. Ces compléments sont conçus pour compléter les routines cosmétiques classiques plutôt que de les remplacer.

Collagène marin, associations d’actifs et choix des formules

Parmi les ingrédients les plus cités, le collagène marin est mis en avant pour sa composition en peptides et sa potentialité d’être bien assimilé par l’organisme. La biodisponibilité des peptides et leur poids moléculaire influencent la capacité du collagène à être digéré et transporté vers les tissus cibles. Certaines marques communiquent sur l’utilisation d’actifs brevetés et de sources certifiées pour rassurer sur l’origine et la qualité des matières premières.

La combinaison du collagène avec d’autres nutriments est fréquente : la vitamine C joue un rôle dans la synthèse naturelle du collagène, les oméga‑3 contribuent à la nutrition et à la souplesse cutanée, tandis que le zinc et la biotine interviennent dans la solidité des cheveux et des ongles. Les antioxydants (vitamines E, polyphénols) complètent ces formules en visant la réduction du stress oxydatif cellulaire.

La qualité d’un produit dépend de plusieurs facteurs : l’origine des ingrédients, les procédés de fabrication, l’absence ou la présence d’additifs, et les preuves cliniques ou études publiées soutenant les allégations. Certaines enseignes françaises mettent en avant une fabrication nationale et des procédés sans additifs synthétiques pour répondre à une demande croissante de transparence.

La régularité d’utilisation est systématiquement mentionnée : les bénéfices des cures nutricosmétiques apparaissent généralement sur plusieurs semaines, selon les formules et les profils utilisateurs. Les résultats peuvent varier en fonction de l’âge, de l’état nutritionnel et du mode de vie.

Parmi les acteurs cités, la marque Nutrition•pro propose des formules à base de Naticol®, actif breveté issu de pêche durable et associé, selon la marque, à de l’acide hyaluronique et de la vitamine C. Nutrition•pro affiche plus de 1 950 avis et une note de 4,4 sur 5 sur Trustpilot, selon les informations communiquées par la marque.

Pour découvrir les offres présentées par Nutrition•pro, la marque propose une gamme de compléments anti‑âge disponible sur son site.