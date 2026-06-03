Anthony et Alain‑Fabien Delon condamnés, le conflit familial avec leur sœur se poursuit

Le tribunal correctionnel de Paris a condamné, le mercredi 3 juin 2026, les frères Anthony et Alain‑Fabien Delon pour la diffusion d’un enregistrement privé mettant en cause leur sœur Anoushka et leur père Alain Delon. L’affaire, qui remonte à janvier 2024 et s’inscrit dans un contexte de tensions familiales autour de la succession de l’acteur disparu, porte sur la mise en ligne d’une conversation enregistrée à l’insu de la personne concernée.

Selon les éléments présentés à l’audience, l’enregistrement litigieux retranscrit des échanges au cours desquels Anoushka exprimait ses inquiétudes vis‑à‑vis de rumeurs sur l’état de santé de leur père. Les deux frères se sont retrouvés face à la justice pour cette diffusion, après s’être eux‑mêmes portés plainte l’un contre l’autre dans le cadre d’un climat familial dégradé depuis la disparition d’Alain Delon.

La fracture au sein de la fratrie n’est pas récente. Les trois enfants de l’acteur sont en conflit depuis le début de 2024, plusieurs mois avant le décès d’Alain Delon, survenu en août de la même année à l’âge de 88 ans. Les contentieux engagés entre frères ont pris différentes formes, publiques et judiciaires, alimentant une médiatisation soutenue.

Une amende salée

Le tribunal a prononcé à l’encontre d’Anthony et d’Alain‑Fabien Delon des amendes de 1 000 euros chacune avec sursis, a rapporté BFM TV. En outre, des dommages et intérêts ont été attribués à la victime de la diffusion : Anthony Delon est condamné à verser 2 000 euros et Alain‑Fabien Delon 3 000 euros à leur sœur Anoushka.

L’aîné de la fratrie a par ailleurs été sommé de supprimer l’enregistrement incriminé de son compte Instagram dans un délai de quinze jours. Le contenu de cet enregistrement montrait notamment Anoushka exprimant sa colère et sa détresse face aux rumeurs : « On est en train de te prendre pour un débile (…) et moi une conne qui manipule son père (…) On dit que t’es gâteux, qu’Anthony va te mettre sous tutelle« , rapportent les auditions.

Lors de l’audience du 17 mars 2026, Alain‑Fabien Delon s’était défendu en expliquant avoir agi pour protéger la mémoire et l’intégrité de son père. « Je fais tout pour honorer la mémoire de mon père qui ne pouvait pas se défendre à la fin de sa vie« , avait‑il déclaré à la barre, selon les comptes rendus d’audience.

Absente lors du rendu du jugement, Anoushka Delon s’est néanmoins fait représenter par l’une de ses avocates. Me Axelle Schmitz a indiqué que sa cliente se disait « très heureuse et soulagée de cette décision qui lui rend justice » et qu’elle souhaitait tourner la page sur cette affaire qui l’a profondément blessée, exprimant le désir d’apaisement.

Les faits jugés concernent par ailleurs une période marquée par des tensions familiales évoquées publiquement, notamment des différends antérieurs autour de la disparition d’un animal de compagnie et de relations personnelles au sein de la famille, éléments qui avaient déjà alimenté des plaintes croisées entre les frères.