Anouchka Delon poursuit ses deux frères pour l’avoir enregistrée à son insu

Le 17 mars 2026 , Alain‑Fabien et Anthony Delon doivent comparaître devant la 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris, poursuivis par leur sœur Anouchka Delon pour « atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui » après l’enregistrement et la diffusion d’une conversation privée datant du 7 janvier 2024, dans un contexte de tensions familiales amplifiées depuis la disparition d’Alain Delon.

Le patriarche du clan, l’acteur Alain Delon, est décédé le 18 août 2024 à l’âge de 88 ans dans sa propriété de Douchy (Loiret). Depuis cette date, les rapports entre membres de la famille ont été marqués par des divisions médiatisées, relèvent des sources proches du dossier.

Selon CNews, Anouchka Delon a engagé des poursuites contre ses frères au motif qu’ils ont enregistré puis diffusé une conversation privée qu’elle avait eue avec leur père. L’audio, enregistré le 7 janvier 2024, a été rendu public et constitue l’origine des poursuites actuellement examinées par la justice.

Détails de l’enregistrement et réactions

Dans l’extrait diffusé, Anouchka Delon exprime son épuisement et son agacement face à la situation familiale et médiatique : « Je suis fatiguée papa, je suis énervée ce soir à cause de tout ce qui se passe. Moi on est en train de m’enterrer et toi on est en train de te prendre pour un débile. Il faut que tu te méfies, surtout. Un débile, toi. Moi, une conne. Une fille qui manipule son père. Il va peut‑être falloir dire un truc papa. Le piège va se refermer sur toi. »

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Elle évoque également les attaques médiatiques dont elle se dit victime : « Moi je me démerde ? Je m’en prends déjà plein la gueule. À la télé, toute la journée, on me défonce. [On dit] que je te manipule, que t’es gâteux, qu’Anthony va te mettre sous tutelle. »

Selon les explications d’Alain‑Fabien Delon rapportées par la même source, il aurait placé son téléphone « dans une serviette » et activé l’enregistrement vocal avant l’arrivée d’Anouchka dans la cuisine. Il a précisé qu’il s’était absenté pour fumer une cigarette vers 22h30 et que, « 2 secondes après avoir fermé la porte, voilà ce qui s’est dit… », en relatant la transcription des propos entendus.

Les faits d’enregistrement et de diffusion de cette conversation constituent le cœur du dossier pénal qui oppose les frères et la sœur. Les débats sur ces éléments de preuve sont programmés devant la 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris le mardi 17 mars 2026, selon les informations disponibles.