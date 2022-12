« Anouar et moi, on ne se parle pas en ce moment parce que … « , Amir El Présidente

Le rappeur Amir El Presidente et son meilleur ami et collègue Anouar sont en brouille. Amir est passé aux aveux ce vendredi 30 décembre 2022 sur Cuture-Art.

Ce n’est pas la lune de miel entre Amir El Présidente et Anouar, tous deux membre du groupe Diamant noir. Selon Anouar, leur dernier échange ne date pas d’aujourd’hui. « Ça fait un petit moment mais ça c’est différent. Je ne vais pas faire semblant, Anouar et moi, on ne se parle pas », a-t-il avoué.

A le croire, le duo a eu une dispute qui a mis en mal leur relation. « Parce que on a une dispute de frère, rien de si grave mais on ne se parle pas en ce moment parce que j’estime qu’il a fait quelque chose qui m’a blessé en tant que frère, en tant qu’ami », a-t-il expliqué.

Selon Amir, leur différend est récent et n’a aucun lien avec la musique. « C’est quelque chose qui concerne sa vie privée donc je ne veux pas en parler. Non, ce n’est pas une histoire de femmes entre lui et moi et je pense qu’il n’aura jamais ça. Anouar, il est le parrain de ma fille et je suis le parrain de sa fille », a-t-il clarifié.

Au-delà de la musique

Amir va plus loin en clarifiant que sa relation avec Anouar va au-delà de la musique mais qu’il fallait à un moment donné exprimer sa colère. « De toutes les manières, d’une manière ou d’une autre on se retrouvera. Mais c’est pour te dire que, nos relations dépassent la musique. Diamant noir ne s’est pas arrêté parce qu’on s’est disputé pour la musique ou qu’il y a une question d’argent, de femmes », a rassuré Amir El Présidente.

Sur le plateau de K’fé Week-end, le rappeur Amir s’est également prononcé sur ses brouilles avec Roccah le caméléon, Kaysee Montejano et surtout ses relations avec bien d’autres artistes.