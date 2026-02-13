Anne-Élisabeth Lemoine présente ses excuses après un quiproquo avec Bertrand Chameroy dans C à vous

France 5 , jeudi 12 février 2026 : un quiproquo en direct lors de l’émission C à vous a provoqué un moment de gêne sur le plateau, obligeant la présentatrice Anne-Élisabeth Lemoine à s’excuser auprès d’une invitée après une interruption inattendue du chroniqueur Bertrand Chameroy .

France 5, jeudi 12 février 2026 : un quiproquo en direct lors de l’émission C à vous a provoqué un moment de gêne sur le plateau, obligeant la présentatrice Anne-Élisabeth Lemoine à s’excuser auprès d’une invitée après une interruption inattendue du chroniqueur Bertrand Chameroy.

Au cours de ce numéro, la table recevait plusieurs invités — parmi lesquels Valérie Bonneton, Frédéric François et Pierre-Antoine Damecour — venus présenter leurs actualités. L’émission avait débuté par l’annonce d’un spectacle intitulé Jamais trop tard, mentionné en plateau par Anne-Élisabeth Lemoine qui a donné des dates et lieux de représentation.

Peu après l’énoncé du calendrier, la séquence a été interrompue par un échange qui a créé la confusion : Bertrand Chameroy a signifié qu’un message attendait l’animateur, puis un cri de « À table ! » a retenti, déclenchant la surprise générale et laissant l’animatrice déstabilisée.

Déroulé du quiproquo et réactions des invités

Alors qu’Anne-Élisabeth Lemoine détaillait le calendrier du spectacle — citant notamment : « Jamais trop tard, c’est à partir du 11 mars au théâtre Métropole à Paris, tous les mercredis à 19 heures. Vous serez à Annecy le 26 février et le 27 mars à Toulouse… » — Bertrand Chameroy l’a interrompue en annonçant qu’un message était destiné à elle : « Non, pardon, il y a quelqu’un qui a un message pour vous ». La suite a été marquée par l’irruption d’un « À table ! » strident, qui a surpris l’ensemble des participants.

Déconcertée, l’animatrice a tenté de reprendre la parole en expliquant qu’elle n’avait pas terminé et en mentionnant la rubrique radio de l’un des invités : « Je ne comprends pas… Je n’avais pas fini, le répondeur de Pierre-Antoine Damecour, c’est du lundi au vendredi à 13 h 45 dans “Estelle midi” sur RMC et RMC Story ». Elle a ensuite demandé si l’on pouvait « recommencer » afin de comprendre ce qui venait de se passer, ajoutant : « Je ne comprends rien ».

La source de la confusion est apparue rapidement : le « À table ! » prononcé sur le plateau renvoyait à une réplique emblématique du personnage interprété par Valérie Bonneton, Fabienne Lepic, dans la série Fais pas ci, fais pas ça. Bertrand Chameroy a commenté la situation en rappelant la référence : « Mais enfin, c’est culte Babeth ! Je vais en coulisses ».

