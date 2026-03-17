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Anne-Claire Coudray met les choses au clair sur sa prétendue rivalité avec Audrey Crespo-Mara

Anne-Claire Coudray, présentatrice des journaux du week-end sur TF1 depuis 2015, et Audrey Crespo-Mara, régulièrement appelée à la remplacer, font l’objet de rumeurs de rivalité médiatique : les intéressées assurent toutefois qu’il n’existe pas d’animosité entre elles. Cet article revient sur le parcours d’Anne-Claire Coudray, son rôle à l’antenne et les déclarations publiques qui démentent l’idée d’un conflit professionnel.

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Journaliste originaire de Rennes et âgée de 49 ans, Anne-Claire Coudray a débuté comme grand reporter à l’étranger avant d’être nommée présentatrice « joker » des JT du week-end à partir de 2012. Après avoir occupé ce rôle durant trois ans, la direction de TF1 lui a proposé le poste de titulaire. Depuis 2015, elle est aux commandes des éditions du vendredi, du samedi et du dimanche, un rendez-vous régulier pour plusieurs millions de téléspectateurs.

Au fil des années, Anne-Claire Coudray s’est retrouvée au cœur de grands rendez-vous d’information. Le dimanche 15 mars, la chaîne a confié à Anne-Claire Coudray et à Gilles Bouleau la présentation des résultats du premier tour des élections municipales ; ils sont annoncés pour reprendre la présentation lors du second tour le 22 mars. Dans un entretien accordé à Gala, la journaliste a qualifié sa position à l’antenne de « vertigineuse », rappelant la diversité du public auquel elle s’adresse.

Anne-Claire Coudray et Audrey Crespo-Mara : aucune animosité entre les deux journalistes

Les spéculations sur une rivalité entre Anne-Claire Coudray et Audrey Crespo-Mara circulent depuis plusieurs années. Interrogée sur la nature de leurs relations, Anne-Claire Coudray a répondu que la réalité est « plus simple qu’on ne l’imagine » : elles ne travaillent pas ensemble de façon régulière puisqu’Audrey Crespo-Mara prend sa place pendant ses périodes de congé, de sorte qu’elles ne se croisent guère sur le plateau.

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Sur la question d’une compétition entre elles, Anne-Claire Coudray a été explicite : après dix ans à la tête des JT du week-end, « il n’y a plus ce sujet de compétition ». Elle a souligné qu’Audrey Crespo-Mara a, pour sa part, sa propre trajectoire professionnelle, notamment des interviews dans l’émission « Sept à huit », et que l’idée d’une rivalité relève d’un « fantasme extérieur ».

La présentatrice a également précisé les limites de ces mécanismes de remplacement : ce n’est pas à Audrey de décider de prendre la place ni à Anne-Claire de choisir un autre joker. Cette organisation interne aux éditions du week-end explique, selon elle, l’absence de source réelle à ces rumeurs et la cohabitation fonctionnelle entre titulaires et remplaçantes.

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