Angleterre: le verdict tombe pour Kurt Zouma, coupable de maltraitance sur son chat

Le défenseur de West Ham Kurt Zouma a été condamné ce mercredi à 180 heures de travaux d’intérêt général pour violence sur son chat par la justice britannique, annonce The Sun.

En février dernier, une vidéo dans laquelle on voyait Kurt Zouma frapper son chat avait été diffusée sur les réseaux sociaux et avait plongé le défenseur français dans la tourmente. Poursuivi par la justice anglaise pour souffrance inutile à un animal protégé ainsi qu’allégation de manquement à une obligation de protection des animaux, le roc de West Ham avait plaidé coupable la semaine dernière devant le tribunal correctionnel. Ce mercredi, le verdict est tombé pour l’international Français.

En effet, Kurt Zouma a été condamné à 180 heures de travaux d’intérêt général pour mauvais traitement sur son chat, par la justice anglaise, indique The Sun. Le joueur de 27 ans est également interdit de posséder un chat pendant cinq ans. Son frère, Yoan, qui a filmé la vidéo, est lui condamné à 140 heures de travaux d’intérêt général. Le joueur des Hammers risquait jusqu’à 5 ans de prison.

Pour rappel, après la diffusion de la vidéo où on voyait Zouma maltraité son chat, le français avait déjà subi de nombreuses sanctions surtout sur le plan financier. Son club West Ham lui avait infligé une amende de 300 000 euros, la plus forte possible en Premier League. De plus, l’international Français avait perdu plusieurs de ses sponsors, dont le géant des vêtements de sport Adidas.