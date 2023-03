Angleterre: Harry Kane dans la légende des Three Lions

Grâce à son but lors de la victoire de l’Angleterre sur la pelouse de l’Italie (2-1), Harry Kane est devenu le meilleur buteur de l’histoire des Three Lions (54). Il dépasse ainsi le légendaire Wayne Rooney et ses 53 réalisations.

L’Angleterre se déplaçait sur la pelouse de l’Italie ce jeudi soir, dans le cadre de la première journée des éliminatoires de l’Euro 2024. Et les hommes de Gareth Southgate ont décroché une victoire historique sur le score de 2-1. Il s’agit de la première victoire anglaise face à la Squadra Azzurra en match officiel depuis… le 16 novembre 1977.

La soirée a été doublement historique, car Harry Kane a marqué son 54ème but en sélection anglaise, dépassant ainsi la légende Wayne Rooney et devenant le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe nationale. A 29 ans, l’attaquant de Tottenham a largement le temps de considérablement améliorer ce record.

La presse anglaise salue Kane

Ce vendredi matin, la presse anglaise célèbre l’exploit de son buteur. Pour le Daily Mail, il est simplement la « fierté de l’Angleterre ». L’attaquant de Tottenham a marqué son 54ème but en sélection anglaise sur penalty, une belle manière de se rattraper après avoir manqué un essai crucial lors des quarts de finale de la Coupe du Monde contre la France.

Pour The Sun, c’était un « moment magique » et le Daily Mirror consacre le « Roi Kane ». Le Daily Star met également en avant le buteur des Three Lions, affirmant que « Harry atteint la première place ». Harry Kane a indubitablement inscrit son nom dans la légende du football anglais.