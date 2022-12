Angleterre – France: Kyle Walker lance son duel contre Kylian Mbappé

En conférence de presse ce mercredi, Kyle Walker a évoqué son duel à venir contre Kylian Mbappé lors du choc entre la France et l’Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde 2022.

L’Angleterre et la France s’affrontent samedi prochain en quart de finale de la Coupe du monde 2022. Un choc très attendu par toute la planète foot. En conférence de presse ce mercredi, le défenseur Anglais Kyle Walker s’est prononcé sur ce duel à venir. Habituellement titulaire sur le côté droit de la défense anglaise, le joueur de Manchester City aura un sacré client en face de lui, en la personne de Kylian Mbappé.

Qatar 2022 Quarts de Finale Fifa Coupe du Monde Croatie - - Brésil Fifa Coupe du Monde Pays-Bas - - Argentine Fifa Coupe du Monde Maroc - - Portugal Fifa Coupe du Monde Angleterre - - France

Le latéral droit sait que la tâche ne lui sera pas facile, mais il ne craint pas pour autant le natif de Bondy, déjà auteur de 5 buts dans ce Mondial. « Les matchs que j’ai joués contre lui (en Ligue des Champions) vont m’aider, c’est certain. C’est un joueur fantastique, la tâche ne va pas être facile, c’est l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur. Je sais ce que j’ai à faire pour l’arrêter, je ne me sous-estime pas. Je l’ai déjà joué, j’ai affronté de nombreux autres grands joueurs aussi« , a confié Walker dans des propos rapportés par RMC Sports.

Il poursuit: « Nous respectons le fait que c’est un bon joueur en bonne forme, mais je ne vais pas lui dérouler un tapis rouge et lui dire d’aller marquer, a poursuivi Walker devant les médias. Il ne va pas m’empêcher de gagner une Coupe du monde pour mon pays. (…) Je dois le traiter comme un autre match. Je dois faire très attention et lui donner le respect qu’il mérite, mais pas trop de respect parce qu’il joue aussi contre l’Angleterre et nous pouvons lui poser des problèmes.”

Rendez-vous samedi prochain à 20h (GMT+1) pour savoir lequel des deux joueurs permettra à son équipe d’accéder aux demi-finales de la Coupe du monde 2022.