Angleterre – France: Didier Dechamps répond au plan anti Mbappé des Anglais

En conférence de presse ce vendredi, à la veille du choc entre l’Angleterre et la France, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a évoqué le plan des Three Lions pour stopper Kylian Mbappé.

La France affronte l’Angleterre ce samedi, en quarts de finale de la Coupe du monde 2022. Un choc qui tient en haleine toute la planète football. Meilleur buteur de la compétition jusqu’ici, Kylian Mbappé sera évidemment le danger numéro un dans cette rencontre pour les Three Lions. Ces derniers jours, les médias britanniques n’ont pas cessé d’afficher des plans pour stopper le Bondynois. En résumé, les joueurs Anglais devront aller très vite pour espérer stopper Mbappé.

Qatar 2022 Quarts de Finale Fifa Coupe du Monde Croatie - - Brésil Fifa Coupe du Monde Pays-Bas - - Argentine Fifa Coupe du Monde Maroc - - Portugal Fifa Coupe du Monde Angleterre - - France

En conférence de presse ce vendredi matin, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a été questionné sur cette idée des Britanniques. Et le technicien français reconnaît que la vitesse est cruciale dans le football d’aujourd’hui. « C’est souvent la clé. Quand on va vite, l’adversaire a moins de temps pour s’organiser. Il faut autre chose avec, mais on peut contrer beaucoup de choses. La vitesse, c’est le plus difficile, surtout ces phases de transition où cette équipe anglaise est très performante. Elle a marqué plus de la moitié de ses buts sur des transitions rapides », a-t-il lâché avant d’évoquer le traitement réservé par les Three Lions à Mbappé.

« J’imagine que l’Angleterre prendra des dispositions comme nos adversaires précédents. Après, Kylian a cette capacité de pouvoir faire des différences. Même lors du dernier match où il n’était pas au mieux de sa forme, il a été décisif. Pouvoir répartir le danger pour notre adversaire, ça évite de focaliser un peu plus les précautions sur Kylian. Mais Kylian restera Kylian avec cette capacité à être décisif », a-t-il ajouté. Rendez-vous demain à 20h (GMT+1) pour connaître le dénouement de ce choc.